ISLAMSKA DRŽAVA TVRDI: Pogubili smo visokog nigerijskog oficira zarobljenog u zasedi
MILITANTI Islamske države u Zapadnoj Africi ISWAP saopštili su danas da su pogubili visokog nigerijskog vojnog oficira, koji je ranije bio zarobljen tokom zasede vojnog konvoja.
Konvoj predvođen brigadnim generalom M. Ubom iz 25. brigade "Task Force", vraćao se sa patrole iz severoistočne nigerijske savezne države Borno kasno u petak kada je postao meta intenzivne vatre, saopštila je vojska
Portparol vojske nije za sada odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar, dok je u ranijem saopštenju vojska demantovala tvrdnje o otmici Ube, nazivajući ih "lažnim vestima" i pozivajući javnost da ignoriše neproverene tvrdnje na internetu.
Međutim, u saopštenju objavljenom na kanalu "Amaq", ISWAP je preuzeo odgovornost za zasedu i naveo da je pogubio oficira identifikovanog kao komandanta brigade nakon ispitivanja, što bi, prema ocenama Rojtersa, predstavljalo "neviđeno zaoštravanje" u 16-godišnjem pobunjeničkom sukobu.
Država Borno i dalje je epicentar rata Nigerije protiv Boko Harama i njegove odmetnute grupe ISWAP.
Uprkos vojnim ofanzivama, pobunjenici su i ove godine više puta zauzimali vojne baze i zajednice, povlačeći se tek po dolasku pojačanja.
Nedavni porast napada povećava zabrinutost za bezbednost vojnika na prvoj liniji i efikasnost kontra-pobunjeničkih operacija u regionu.
(Tanjug)
