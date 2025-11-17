Svet

"DRANJE KOŽE" S LEĐA FINSKIH GRAĐANA: Za Ukrajinu izdvojene milijarde evra za kupovinu oružja

Novosti online

17. 11. 2025. u 19:23

FINSKA je već izdvojila 3,2 milijarde evra Ukrajini, od čega je 2,9 milijardi evra za kupovinu oružja.

Foto: Piksabej

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je ovo izjavio na konferenciji za novinare u Briselu sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi TASS.

Rute je pojasnio da isporuke uključuju oklopne transportere i municiju.

- Finska je već obezbedila Ukrajini 3,2 milijarde evra, uključujući 2,9 milijardi evra za oružje, uključujući oklopne transportere i municiju - rekao je on.

