PLJAČKA U SRCU RIMA: Probili su kolima ulazna vrata radnje „Luj Vuiton“ i opljačkali magacin sa skupocenom robom

Milica Ostojić

17. 11. 2025. u 19:45

U ULICI Kondoti ulazeći iz ulice Mario de'Fjori, u srcu Rima, tri maskirane osobe džipom su probile ulazna vrata, električnom napravom presekli su roletnu, u ponedeljak ujutru oko 1.30, ušli u magacin i odneli luksuzne tašne kao i razni materijal.

Foto: Printskrin

Sada se pregledaju kamere koje su bile postavljene okolo, popisuje nestala roba, a definitivna šteta još nije procenjena.

Ostaje nejasno da li su lopovi isključili alarm ili nije bio aktiviran, lopovi su sa baterijama upali unutra i pokupili robu, za sada je urađena prva procena štete, vrednost ulova je oko 307.000 evra za 140 komada ukradenih stvari ovog poznatog francuskog brenda.

Tako se banda lopova vratila u centar Rima, posle akcija krađe koju su sproveli na raznim radnjama, kao što su Fendi, Valentino, sada je na red došao i Lui Vuiton. Ukradenu robu su ubacili u džip i nestali.

