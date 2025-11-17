Svet

"EVROPA DISKRETNO OBEZBEĐUJE SEBE" Mediji prenose: Zamrznuta ruska sredstva kao geopolitički ulog — EU meri rizike između Ukrajine i Rusije

В.Н.

17. 11. 2025. u 12:31

EVROPSKA unija odložila je pitanje konfiskacije zamrznute ruske imovine, jer pojedini lideri sumnjaju u mogućnost da će Ukrajina pobediti u sukobu, piše portal „Konverzejšn“.

ЕВРОПА ДИСКРЕТНО ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕБЕ Медији преносе: Замрзнута руска средства као геополитички улог — ЕУ мери ризике између Украјине и Русије

Foto AP

„Odlažući odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine za Ukrajinu, Evropa diskretno obezbeđuje sebe. EU preispituje svoje rizike. Ovo preispitivanje zasniva se na strateškim sumnjama, jer lideri EU više nisu sigurni da Ukrajina može pobediti, čak i ako o tome ne govore naglas“, ističe portal.

Prema pisanju portala, EU ne želi da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu kako bi sačuvala odnose s Moskvom.

„Ova zamrznuta sredstva, bez sumnje, nemaju samo finansijski karakter. To je geopolitički ulog. Predati ih sada znači uložiti na pobedu Ukrajine. Odložiti — znači zadržati fleksibilnost u slučaju da Rusija pobedi ili da rat zapne u ćorsokak“, objašnjava se u članku.

Kako se navodi, za većinu evropskih partnera podrška Ukrajini postala je jednostavno neprofitabilna, da ne govorimo o potrebi da se preuzme toliko veliki rizik kao što je konfiskacija imovine. Pritom, podrška Kijevu pretvorila se u težak strateški problem za EU, dodaje se u članku.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE

VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE