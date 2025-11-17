"EVROPA DISKRETNO OBEZBEĐUJE SEBE" Mediji prenose: Zamrznuta ruska sredstva kao geopolitički ulog — EU meri rizike između Ukrajine i Rusije
EVROPSKA unija odložila je pitanje konfiskacije zamrznute ruske imovine, jer pojedini lideri sumnjaju u mogućnost da će Ukrajina pobediti u sukobu, piše portal „Konverzejšn“.
„Odlažući odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine za Ukrajinu, Evropa diskretno obezbeđuje sebe. EU preispituje svoje rizike. Ovo preispitivanje zasniva se na strateškim sumnjama, jer lideri EU više nisu sigurni da Ukrajina može pobediti, čak i ako o tome ne govore naglas“, ističe portal.
Prema pisanju portala, EU ne želi da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu kako bi sačuvala odnose s Moskvom.
„Ova zamrznuta sredstva, bez sumnje, nemaju samo finansijski karakter. To je geopolitički ulog. Predati ih sada znači uložiti na pobedu Ukrajine. Odložiti — znači zadržati fleksibilnost u slučaju da Rusija pobedi ili da rat zapne u ćorsokak“, objašnjava se u članku.
Kako se navodi, za većinu evropskih partnera podrška Ukrajini postala je jednostavno neprofitabilna, da ne govorimo o potrebi da se preuzme toliko veliki rizik kao što je konfiskacija imovine. Pritom, podrška Kijevu pretvorila se u težak strateški problem za EU, dodaje se u članku.
(Sputnjik)
