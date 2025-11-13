OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset najavio je danas pokretanje vojne operacije pod nazivom "Južno koplje".

Foto: Profimedia

- Predsednik SAD Donald Tramp naredio je akciju i Ministarstvo odbrane izvršava. Danas, najavljujem operaciju 'Južno koplje' - rekao je Hegset u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, ta misija, predvođena Zajedničkom operativnom grupom "Južno koplje" i Južnom komandom SAD, brani domovinu, uklanja narko-teroriste sa njene hemisfere i obezbeđuje domovinu od droge koja ubija njene ljude.

- Zapadna hemisfera je američko susedstvo i mi ćemo je zaštititi - izjavio je Hegset.

(Tanjug)