Svet

OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju

Novosti online

13. 11. 2025. u 23:33

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset najavio je danas pokretanje vojne operacije pod nazivom "Južno koplje".

ОПЕРАЦИЈА ЈУЖНО КОПЉЕ Америка покреће војну интервенцију

Foto: Profimedia

- Predsednik SAD Donald Tramp naredio je akciju i Ministarstvo odbrane izvršava. Danas, najavljujem operaciju 'Južno koplje' - rekao je Hegset u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, ta misija, predvođena Zajedničkom operativnom grupom "Južno koplje" i Južnom komandom SAD, brani domovinu, uklanja narko-teroriste sa njene hemisfere i obezbeđuje domovinu od droge koja ubija njene ljude.

- Zapadna hemisfera je američko susedstvo i mi ćemo je zaštititi - izjavio je Hegset.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%