OPERACIJA "JUŽNO KOPLJE" Amerika pokreće vojnu intervenciju
MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset najavio je danas pokretanje vojne operacije pod nazivom "Južno koplje".
- Predsednik SAD Donald Tramp naredio je akciju i Ministarstvo odbrane izvršava. Danas, najavljujem operaciju 'Južno koplje' - rekao je Hegset u objavi na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim rečima, ta misija, predvođena Zajedničkom operativnom grupom "Južno koplje" i Južnom komandom SAD, brani domovinu, uklanja narko-teroriste sa njene hemisfere i obezbeđuje domovinu od droge koja ubija njene ljude.
- Zapadna hemisfera je američko susedstvo i mi ćemo je zaštititi - izjavio je Hegset.
(Tanjug)
