MAKRON PORODICAMA ŽRTAVA TERORISTIČIH NAPADA: Nema opravdanja za vaš bol
NEMA opravdanja ni smisla u vašem bolu, niti će ga ikada biti, poručio je danas francuski predsednik Emanuel Makron porodicama žrtava i preživelima u terorističkim napadima u Parizu 2015. godine, u kojima su pripadnici Islamske države ubili 130 ljudi u napadima na restorane, kafiće i koncertnu dvoranu Bataklan, povodom godišnjice tih događaja.
- Ne možemo da damo smisao 13. novembru, ali možemo da damo značenje 14. novembru i sutrašnjici svakog od vas, i vašim budućim koracima koji nam, spojeni zajedno, pričaju priču o hrabrosti, uzajamnoj podršci i životu- rekao je on na ceremoniji obeležavanja godišnjice napada, preneo je Figaro. Makron je upozorio da se džihadizam “rađa ponovo u drugoj formi”, kao i da je podmukao i manje prepoznatljiv.
- Planirani terorizam može u svakom trenutku ponovo da se pojavi, a nastaju i drugi oblici terorizma pred kojima nećemo ustuknuti - istakao je francuski predsednik.
Prema njegovim rečima, oprez je konstantan, a država garantuje da će biti učinjeno sve kako bi se sprečio svaki novi napad. Kako je Makron naveo, za 10 godina osujećeno je 85 napada, uključujući šest ove godine.
- Teroristi su naišli na sebi ravne, a Pariz je izdržao i ostao čvrst, kao i Francuska - naglasio je on.
Makron je dodao da su svi, suočeni sa vanrednom situacijom, ostali jaki, kroz bratstvo, pravdu i istinu, kao i da je svako odigrao svoju ulogu.
- Kada teroristi žele da napadnu demokratiju i slobodu, onda ciljaju Francusku i Pariz - poručio je predsednik Francuske.
On je istovremeno odao počast pripadnicima snaga reda koji su intervenisali 13. novembra uveče, najavivši da će odlikovati Legijom časti članove Brigade za potragu i intervenciju (BRI) koji su neutralisali dvojicu terorista u Bataklanu. Na ceremoniji je govorila i gradonačelnica Pariza An Idalgo koja je izjavila da je 13. novembra Republika, ranjena, ali je ostala da stoji.
- Kao da je to bilo juče. Kao i vi, sećam se svega od te večeri. Većina nas je do tada poznavala samo mir, i te večeri, teroristi su udarili - rekla je ona okupljenima.
Prema rečima Idalgo, država nije podbacila; stajala je čvrsto i nepokolebljivo. Ceremoniji su prisustvovali francuski predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit, kao i premijer Sebastijen Lekorni, predsednica skupštine Jael Bron-Pive, gradonačelnica Pariza An Idalgo, nekadašnji predsednik Fransoa Oland, nekadašnji premijer Manuel Vals i ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.
U okviru komemoracije, odata je počast stradalima u napadu u bašti kafića ''Bon bijer'' u 10. arondismanu, a ispred kafea pripadnici udruženja ''Život za Pariz'' položili su venac, nakon čega su isto učinili i Makron i Idalgo. Napadi 13. novembra ocenjeni su kao najsmrtonosniji u Francuskoj od Drugog svetskog rata. Započeti su eksplozijama bombaša samoubica ispred stadiona "Francuska", gde su tadašnji predsednik Fransoa Oland i nemački ministar spoljnih poslova pratili fudbalsku utakmicu. Naoružani napadači zatim su otvorili vatru na pet drugih lokacija u centru Pariza.
Deset godina kasnije, bezbednosne službe navode da je pretnja od sličnih masovnih napada smanjena, jer džihadističke grupe poput Islamske države više nemaju kapacitete za koordinaciju napada u Francuskoj.
