STEJT DEPARTMENT IZBRISAO DOKUMENTA: Ništa o riziku NATO vežbi od nuklearnog rata sa Sovjetskim Savezom

STEJT department je, bez navođenja razloga, uklonio digitalne zapise koji se odnose na rizik od nenamernog nuklearnog rata sa Sovjetskim Savezom tokom NATO vežbi „Ejbl arčer 83“ (Able Archer 83) u zapadnoj Evropi, piše list „Vašington post“.

-Ključni istorijski zapisi uklonjeni su bez pojašnjenja razloga. Stejt department je izbrisao deo istorije. Lakše je obrisati digitalne zapise nego uništiti knjige. U januaru ove godine Stejt department je upravo to i učinio, kada je ponovo objavio na svom veb-sajtu tom o administraciji bivšeg predsednika SAD Ronalda Regana, u kojem je nedostajalo 15 stranica o riziku nenamernog nuklearnog rata koji su izazvale NATO vežbe 1983. godine, ističe list.

Prema pisanju lista, od 1991. godine Ministarstvo je obavezno po zakonu da objavljuje potpunu, tačnu i pouzdanu istoriju spoljne politike SAD za prethodnih 30 godina, koja izlazi u seriji „Međunarodni odnosi Sjedinjenih Država“ (FRUS). U okviru te serije Stejt department je objavio više od 450 tomova, koji se u doba interneta uglavnom izdaju u digitalnom obliku.

Informacije o incidentu iz 1983. godine prvobitno su bile uključene u tom o politici Reganove administracije prema SSSR-u u periodu od 1983. do 1985. godine, navodi se u članku.

Na tim stranicama, koje su objavljene u februaru 2021. godine, nalazili su se dokumenti kao što je upozorenje direktora obaveštajne uprave Ministarstva odbrane SAD da su vežbe Alijanse približile SAD nuklearnom ratu više nego što su mnogi mislili, dodaje list.

Prema navodima lista, u dokumentima je istaknuto da su NATO vežbe toliko podsećale na stvarni nuklearni napad da je Sovjetski Savez navodno započeo pripreme za nuklearni rat.

-Ceo tom je 2022. godine tajanstveno nestao sa sajta Stejt departmenta bez ikakvog objašnjenja, a kada se ponovo pojavio u januaru 2025. godine, ključne stranice posvećene vežbama u njemu su nedostajale. Na njihovom mestu našlo se kratko obaveštenje da je 15 stranica bilo redaktirano, primetio je list.

Predstavnik Stejt departmenta izjavio je za list da ministarstvo nije u obavezi da dostavi javno obaveštenje. Novinari, koristeći arhivske kopije na internetu, nisu pronašli slične slučajeve brisanja u drugim tomovima serije, međutim, uklonjeni zapisi o NATO vežbi „Ejbl arčer 83“ (Able Archer 83) i dalje se mogu pronaći na drugim internet izvorima, zaključio je list.

