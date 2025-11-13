Svet

GORI NEBO IZNAD RUSIJE: Ukrajina prvi put gađala raketama "Flamingo", šire se snimci (VIDEO)

Новости онлине

13. 11. 2025. u 16:04

UKRAJINSKI dalekometni krstareći projektili „Flamingo“ navodno su u noći 13. novembra pogodili više ciljeva duboko u ruskoj teritoriji, dok su eksplozije odjekivale u gradu Orlu.

ГОРИ НЕБО ИЗНАД РУСИЈЕ: Украјина први пут гађала ракетама Фламинго, шире се снимци (ВИДЕО)

Foto: Iks Printskrin

Prema snimcima na društvenim mrežama, ruske protivvazdušne snage pokušale su da presretnu projektile, ali su se veliki delovi olupina zapalili u vazduhu i padali u stambena dvorišta.

Na video-snimcima se vidi kako užareni delovi padaju između parkiranih automobila i samo nekoliko metara od stambenih zgrada, piše Kijev post.

Generalštab Ukrajine potvrdio masovne udare

Nekoliko sati nakon incidenta, Generalštab Ukrajine potvrdio je da su Oružane snage sprovele koordinisane noćne udare na "nekoliko desetina" ruskih vojnih i logističkih objekata širom Rusije i privremeno okupiranih teritorija Ukrajine.

Navedeno je da su pogođeni brojni ciljevi u Krimu, uključujući naftni terminal Moskoj, parkinge za helikoptere, skladišta bespilotnih letelica i radar PVO kod Jevpatorije.

U delu Zaporoške oblasti gađani su naftni depo kod Berdjanska i komandna mesta ruske 5. armije i 127. motorizovane divizije. Generalštab je potvrdio da su "pogođeni i ciljevi na teritoriji Ruske Federacije", uz procenu štete koja je još u toku.

"Flamingo" - nova ukrajinska krstareća raketa velikog dometa

U saopštenju je prvi put zvanično navedeno da je Ukrajina upotrebila više domaće dugometne sisteme - uključujući novi "Flamingo", kao i "Bars" i "Ljutij".

Foto: Tanjug/AP

Telegram kanal "Supernova+" naveo je da delovi pronađeni na terenu odgovaraju projektilima "Flamingo", novoj generaciji ukrajinskog preciznog oružja dugog dometa. Kijev Post nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode.

Guverner Orlovske oblasti Andrej Kličkov proglasio je vazdušnu uzbunu i pozvao stanovnike da ostanu u prostorijama bez prozora ili da potraže sklonište na otvorenom, upozoravajući na eventualne nove delove protivvazdušnih presretanja.

- Za sada nema informacija o žrtvama - saopštio je on.

Raketa "Flamingo", predstavljena u avgustu 2025, ima domet preko 3.000 kilometara i, prema proizvođaču, nadmašuje američki "Tomahavk".

Ova verzija nosi bojeve glave za probijanje betonskih struktura, sposobne da probiju do 10 metara armiranog betona.

