NEMCI SE OZBILJNO SPREMAJU ZA RAT: Donose novi zakon o obaveznom vojnom roku za mladiće od 18 godina
NEMAČKA planira novi zakon koji će omogućiti saveznoj vladi da, uslučaju potrebe, pozove mladiće na odsluženje obaveznog vojnog roka u trajanju od šest meseci, od čega će tri meseca biti osnovne obuke.
Bundestag će izglasati zakon o kojem su se, posle višenedeljnih rasprava vladajuće frakcije CDU/CSU i SPD, dogovorile u sredu.
"Bild" je izvestio o dogovoru da će svi mladi muškarci od 18 godina i stariji, morati da prođu lekarski pregled i procenu sposobnosti za službu.
Prva generacija na koju će se propisi odnosti je 2008. godište, a "Bild" navodi pet tačaka oko kojih je postignut dogovor.
Ministar odbrane obavezan je da predstavi konkretan plan povećanja ljudstva.
- Na osnovu vojnog savetovanja utvrđen je plan rasta sa jasno definisanim ciljevima, koji će biti zakonski utemeljen i nadziran putem polugodišnjih izveštaja Ministarstva odbrane Bundestagu. Osnovu čine dodatne sposobnosti koje je Nemačka obećala NATO-u, a cilj je ukupno 260.000 aktivnih vojnika (raspon 255.000–270.000) i oko 200.000 rezervista - stoji u dokumentu.
Druga tačka je uvođenje nove, moderne vojne službe u kojoj su dobrovoljci osnova, ali ako ih ne bude bilo dovoljno – vojni rok će biti obavezan.
Nemačka zamisao je da kompletne nove generacije dobiju upitnike o zainteresovanosti za vojnu službu, kako bi Bundesvar imao tačan uvid u raspoložive snage u slučaju uvođenja obavezne službe. Žene imaju pravo biranja, za muškarce je popunjavanje upitnika obavezno.
- Stupanjem zakona na snagu počinje i obavezna lekarska procena za muškarce rođene od 1. januara 2008. godine, koja će se postepeno proširivati na ceo godišnji kontingent u skladu sa kapacitetima za pregled - dodaje se u predlogu zakona.
Vlada će nove vojnike pokušati da privuče i finansijskim uslovima – ko bude dobrovoljno služio, imaće bruto platu od oko 2.600 evra mesečno, dok bi posle godinu dana dobio subvenciju za vozačku dozvolu B (automobil) i C (kamion) kategorije.
- Dobrovoljna vojna služba kao poseban oblik građanskog angažmana ostaje. Nakon 12 meseci službe uvodi se status vojnika na određeno vreme - stoji u objašnjenju koje znači da, ko se obaveže na duže od godinu dana, ima isti status i platu kao profesionalni vojnik.
Poslednja tačka dogovora odnosi se na potencijalnu situaciju da ne bude dovoljno dobrovoljaca. U tom slučaju, odluku će doneti Bundestag i, ako bude potrebno, svako ko je proglašen sposobnim može biti pozvan u vojsku.
- Bundestag odlučuje zakonom o uvođenju uslovne vojne obaveze (Bedarfswehrpflicht), naročito ako to zahtevaju odbrambene okolnosti ili manjak osoblja u oružanim snagama. Ova obaveza služi za popunjavanje mogućih praznina između potrebnog broja vojnika i stvarnog broja dobrovoljaca.
- Ako broj sposobnih kandidata premaši potrebe, može se, kao krajnja mera, primeniti sistem slučajnog izbora (žreb) za određivanje ko će služiti. Automatizma za uvođenje obaveze neće biti - zaključuje se u predlogu novog zakona.
(rt.rs)
