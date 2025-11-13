ŠTEDNJA BEZ SRCA: Britanski eksperiment nad porodicama
DOK britanska vlada i deo medija pokušavaju da opravdaju „ograničenje dečijeg dodatka na dvoje dece“ kao meru fiskalne odgovornosti, stvarnost pokazuje nešto drugo, zemlju u kojoj deca postaju kolateralna šteta budžetskih tablica. Argument da se siromaštvo „nije povećalo“ zvuči tehnički tačno, ali moralno prazno. Statistika ne meri stid roditelja koji mora da bira između računa i obroka, niti osećaj nemoći u zemlji koja se diči humanizmom, a u praksi premešta teret štednje na najslabije.
Analiza Daily Mail-a pokušava da „racionalizuje“ situaciju kroz brojke i poređenja sa devedesetim godinama, ali zaboravlja osnovno, standard današnjeg života ne može se meriti frižiderom i pametnim telefonom. Kada roditelj mora da koristi banku hrane, to nije znak izbora, već poraz politike. I dok autori poput Gaja Adamsa tvrde da se „apsolutno siromaštvo smanjuje“, istina je da raste broj porodica koje preživljavaju iz donacije u donaciju, često uz osmeh dece koja ne znaju da je njihov ručak zavisio od sistema pomoći.
U britanskom diskursu štednja je postala ideološka dogma. Oni koji kritikuju mere bivaju proglašeni „socijalnim romantistima“, dok se društvena solidarnost tumači kao slabost. Zapravo u pitanju je vrednosni izbor da li društvo priznaje da prava dece, bez obzira na red rođenja.
Laburistički lider Kir Starmer, koji je na talasu obećanja o „novom humanizmu“ stigao do političkog vrha, sada ćuti pred budžetskim računima. Time potvrđuje da se u savremenoj Evropi levica sve češće plaši sopstvenih principa. Kada država broji koliko dece „vredi“ pomoći, tada više nije reč o ekonomiji, već o moralnom bankrotu.
Britanija koja sebe smatra kolevkom parlamentarizma, pala je na ispitu iz saosećanja. Dok se političari nadmeću u procenama troškova, iza svake brojke stoji jedno ime, jedno dete i jedno odricanje. Ako je štednja postala važnija od detinjstva, onda je Ujedinjeno Kraljevstvo pogrešilo račun.
(Srpski Ugao)
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)