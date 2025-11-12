SVE ŠTO SE ZNA O NAJNOVIJEM RUSKOM ORUŽJU: Orešnik, burevensnik, posejdon i sarmat na dlanu - Nuklearna trijada nikada moćnija (VIDEO)

NUKLEARNA trijada Rusije dopunjena je novim sredstvima naoružanja.

Foto: Printscreen

Odgovor Moskve na brojne geopolitičke izazove su:

1.„burevesnik“ – krstareća raketa sa neograničenim dometom

2.„posejdon“ – podvodni bespilotni aparat na nuklearni pogon

3.„sarmat“ – balistička raketa sa mogućnošću suborbitalnog leta

4.„orešnik“ – najsavremeniji ruski raketni sistem sa balističkom raketom srednjeg dometa

Proizvodnja „burevesnika“ i „posejdona“ ima istorijski značaj za ceo 21. vek za ruski narod i važna je za bezbednost i strateški paritet u decenijama koje dolaze, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Istakao je i da Rusija ne predstavlja pretnju nikome i da je uvek otvorena za uzajamno korisne kontakte sa drugim državama.

Njihove izuzetne karakteristike izazivaju napetost kod mnogih u svetu, a zbog sposobnosti da jednim udarom promene tok istorije, prozvani su zastrašujućim „oružjem Sudnjeg dana“.

„BUREVESNIK“ – NAJNOVIJA RUSKA KRSTAREĆA RAKETA GLOBALNOG DOMETA

„Burevesnik“ (uslovni naziv – 9M730, po NATO kodifikaciji – SSC-X-9 Skyfall) je ruska interkontinentalna krstareća raketa sa nuklearnim energetskim pogonom. Ona je osmišljena da probije protivvazdušne i protivraketne sisteme i isporuči nuklearne bojeve glave na veliku udaljenost.

O uspešnom testiranju ove rakete neograničenog dometa ruskog predsednika Vladimira Putina izvestio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov 26. oktobra 2025. godine. Prema njegovim rečima, testiranje je izvršeno 21. oktobra, a raketa je preletela 14 hiljada kilometara za 15 sati.

1. Istorijat gradnje i ispitivanja rakete

Odluka o početku razvoja „burevesnika“ doneta je još u decembru 2001. godine, nakon što su SAD istupile iz Sporazuma o ograničenju sistema protivraketne odbrane iz 1972. godine.

O radu na raketi Vladimir Putin je objavio 2018. godine u obraćanju Federalnoj skupštini. On ju je nazvao „neuništivom i za postojeće, i za perspektivne protivvazdušne i protivraketne sisteme“. Tada je ruski lider takođe rekao da je krajem 2017. godine sprovedeno uspešno probno lansiranje rakete.

Nedavna testiranja rakete sprovedena su 21. oktobra 2025. godine.

Ubrzo je šef norveške obaveštajne službe, viceadmiral Nils Andreas Stensenes izjavio da su testiranja ove rakete sprovedena na arhipelagu Nova Zemlja.

Predsednik Rusije je naredio da se započne priprema infrastrukture za raspoređivanje rakete vojsci, kao i da se predlože mogući načini njene primene. Putin je saopštio da pre stavljanja rakete na borbeno dežurstvo ima još mnogo posla.

2. Izuzetnost „burevesnika“

Ključna karakteristika je – nuklearni motor. Za razliku od običnih krstarećih raketa koje koriste avijacioni kerozin, sintetičko ili čvrsto gorivo i imaju ograničen domet, motor ove rakete radi na nuklearni pogon, što raketi omogućava:

1.praktično neograničen domet leta

2.dugo vreme leta

3.mogućnost promene putanje i napad iz bilo kog pravca

Produženo vreme leta i mogućnost „dugog patroliranja“ omogućavaju raketi da uđe u zonu dejstava protivnika iz neočekivanih pravaca. Na primer, da zaobiđe protivvazdušne i protivraketne sisteme preko polarnih regiona –tamo gde je nadzor minimalan. To otežava rad sistema za rano upozoravanje, navođenje i presretanje. Niska visina, mogućnost promene putanje i dugo vreme leta stvaraju efekat neprecizne detekcije nadzornih sistema.

Testiranje rakete „burevesnik“ 21. oktobra 2025. godine

3. Taktičko-tehničke karakteristike

Osnovne karakteristike rakete su poverljive. Poznate karakteristike:

tip motora – nuklearni energetski pogon

tip bojeve glave – nuklearni

domet leta – praktično neograničen

brzina – subsonična ili supersonična, od 850 do 1300 km/h

profil leta – niskoleteći, sa mogućnošću zaobilaženja zona otkrivanja; prema nekim podacima, visina leta 25–100 m.

Taktičko-tehničke karakteristike rakete omogućavaju njenu primenu „sa garantovanom preciznošću po visoko zaštićenim objektima na bilo kojoj udaljenosti“, pojasnio je Gerasimov.

Prema rečima Putina, raketa je pokazala „visoku preciznost pogađanja cilja, koju jasno i sigurno dostiže u predviđeno vreme“.

4. Visokotehnološki delovi raketa za Arktik i kosmos

Za „burevesnik“ i „posejdon“ upotrebljeni su isključivo domaći delovi, a primena nekih od njih je moguća i u civilnom sektoru na Arktiku, kao i u kosmosu.

-Njihova primena će nam omogućiti da postignemo proboje ne samo u odbrambeno-industrijskom kompleksu, već i u mnogim delovima civilnog sektora prilikom realizacije brojnih prioritetnih nacionalnih projekata i programa, uključujući malu nuklearnu elektranu, pri stvaranju energetskih pogona za arktičku zonu i osvajanje dalekog i bliskog svemira, uključujući snabdevanje energijom kosmičkog broda za prevoz teških tereta, koji trenutno pravimo i na kojem radimo, kao i za perspektivnu lunarnu stanicu, istakao je Putin u novembru 2025. godine.

„POSEJDON“

„Posejdon“ – bespilotni podvodni aparat sa nuklearnim energetskim pogonom i nuklearnom bojevom glavom. Ponekad ga nazivaju „supertorpedo“ (indeks GRAU – 2M39, po NATO kodifikaciji – Kanyon).

Aparat je napravljen s ciljem da pogađa luke i pomorske baze, zahvaljujući svojom neposrednom razarajućem dejstvu, kao i zbog cunamija koji nastaje pri eksploziji. Druga potencijalna meta u slučaju vojnog sukoba jesu udarne grupe nosača aviona protivnika.

Američki časopis „Popular mekeniks“ nazvao je ruske podvodne aparate „posejdon“ – „torpedima Sudnjeg dana“.

1. Istorijat gradnje i ispitivanja rakete

Putin je 1. marta 2018. godine, obraćajući se Federalnoj skupštini, saopštio da je u Rusiji napravljen „bespilotni podvodni aparat sposoban da se kreće na velikoj dubini, interkontinentalnog dometa, sa brzinom koja višestruko premašuje brzinu podmornica, najsavremenijih torpeda i svih tipova, čak i najbržih, nadvodnih brodova“

U julu iste godine Ministarstvo odbrane predstavilo je aparat i saopštilo da je on otporan na dejstva protivničkih sredstava. Tada je Ministarstvo takođe navelo da je uspešno testiralo nuklearni energetski pogon za „posejdon“ još u decembru 2017. godine.

Rusija je 28. oktobra 2025. godine sprovela testiranja ovog podvodnog aparata.

2. Podmornice – nosači „posejdona“

„Posejdon“ može da deluje samo sa određenih nuklearnih podmornica-nosača ovog podvodnog aparata.

U aprilu 2019. godine brodogradilište „Sevmaš“ u Severodvinsku porinulo je nuklearnu podmornicu „Belgorod“ prema projektu 949. Reč je o eksperimentalnoj podmornici, specijalno napravljenoj da služi kao nosač „posejdona“.

Nuklearna podmornica „Habarovsk“, nosač „posejdona“, porinuta je 1. novembra 2025. godine. Ova nuklearna podmornica je posebno projektovana i napravljena za nuklearni podvodni sistem „posejdon“.

Nuklearna podmornica „Habarovsk“, nosač „posejdona“, porinuta je 1. novembra 2025. godine.

3. Taktičko-tehničke karakteristike

Ruski predsednik je 29. oktobra 2025. godine izjavio da ništa slično ne postoji u svetu i da je malo verovatno da će se pojaviti u bliskoj budućnosti. Prvi put je bilo moguće ne samo lansirati ga sa podmornice-nosača pomoću startnog motora, već i pokrenuti ga pomoću nuklearnog pogona, pomoću kog je aparat bio u funkciji određeni vremenski period, primetio je Putin. Ne postoje načini da se aparat presretne, dodao je predsednik.

Tačne karakteristike aparata su poverljive. Prema rečima šefa države, ovi aparati poseduju sledeće karakteristike:

1.niski šum

2.velika manevarska sposobnost

3.praktično otporni na protivničke napade

4.mogu biti opremljeni i konvencionalnim i nuklearnim bojevim glavama

Druge poznate karakteristike „posejdona“:

Domet: Sposoban da isporuči nuklearno oružje na neograničenu udaljenost zahvaljujući kompaktnom nuklearnom pogonu;

Dubina: Sposoban da radi na velikim dubinama, što ograničava mogućnosti njegovog detektovanja. Dubina porinuća je do 1.000 metara;

Brzina: Njegova brzina je nekoliko puta veća od brzine svih savremenih nadvodnih brodova, dostižući 60–70 čvorova (110–130 km/č).

Nuklearna elektrana: Sa zapreminom sto puta manjom od savremenih nuklearnih podmornica, ima veću snagu, a vreme za dostizanje borbenog režima, tj. maksimalne snage je 200 puta kraće.

Bojeve glava: Snaga „posejdona“ značajno premašuje čak i snagu najperspektivnije ruske rakete interkontinentalnog dometa „sarmat“, izjavio je Putin. Prema nekim izveštajima, snaga bojeve glave instalirane na „posejdon“ mogla bi dostići dva megatona ekvivalenta TNT-a.

Manevrabilnost: Aparat je sposoban za aktivno manevrisanje u pokretu.

Dimenzije: Prema javno dostupnim podacima, dužina „posejdona“ iznosi 20 metara, prečnik – 1,8 metara i težina – 100 tona.

Krajem oktobra 2025. predsednik Vladimir Putin izjavio je da je nemoguće presresti „posejdon“.

Ruski lider je 4. novembra 2025. godine objavio da će novi principi rada ovog podvodnog aparata poslužiti za razvoj novih bespilotnih sistema.

„Posejdon“, kao i ruska krstareća raketa globalnog dometa „burevesnik“, napravljena je samo od delova domaće proizvodnje.

„OREŠNIK“

„Orešnik“ – najnoviji ruski raketni kompleks sa balističkom raketom srednjeg dometa sa hipersoničnim bojevim blokovima.

„Ne postoji šansa da se te rakete obore“, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Prvi put smo za novu raketu čuli 21. novembra 2024. godine, kada je o udaru „orešnikom“ govorio predsednik Rusije.

Raketni sistem srednjeg dometa „orešnik“ ušao je u fazu serijske proizvodnje nakon uspešno sprovedenih testiranja i procene njegove visoke efikasnosti. U potpunosti domaća ruska proizvodnja — od elektronike do motora — čini ovaj projekat otpornim na spoljne pritiske i sankcije.

1. Taktičko-tehničke karakteristike

Srednji domet: od 1.000 do 5.500 kilometara.

Brzina: 10 maha (12.380 km/h, približno 2,5–3 km/s).

Temperatura udarnih blokova: 4.000 °C.

Težina bojeve glave: oko 1,5 tona.

Tip bojevih glava: Po mišljenju stručnjaka, raketa je čvrstogorivna, može nositi i obične i nuklearne bojeve glave, a takođe od 3 do 6 termonuklearnih bojevih blokova snage 150 kilotona svaki.

Nosivost: U nuklearnom izvođenju može nositi bojeve glave ukupne snage 900 kilotona (45 bombi bačenih na Hirošimu).

Sposobnost probijanja: U stanju je da pogodi objekte na dubini 3-4 utvrđena sprata.

Oboriti „orešnik“ moguće je samo u početnoj fazi leta. Ka cilju bojevi blokovi prilaze već na maksimalnoj brzini. Presretanje „orešnika“ u završnoj fazi leta je nemoguće.

Raketa je sposobna da pogađa dobro zaštićene i ukopane ciljeve, pri čemu temperatura poražavajućih elemenata dostiže 4 hiljade stepeni Celzijusa, zato je masovna primena raketa ovog tipa po snazi „uporediva sa primenom nuklearnog oružja“, saopštio je 28. novembra 2024. godine Putin. „Sve što se nalazi u epicentru eksplozije, razdvaja na elementarne čestice, pretvara se, u suštini govoreći, u prašinu“, dodao je predsednik Ruske Federacije.

Ako se raketa lansira sa poligona Kapustin Jar (Astrahanska oblast), „orešnik“ će moći da pogodi:

američku bazu PRO u Redžikovu (Poljska) otprilike za 11 minuta

avio-bazu Ramštajn (uporište RV SAD u Nemačkoj, štab u Evropi) – za 15 minuta; Štab NATO u Briselu – za 17 minuta

2. Primena rakete i principi upotrebe

Predsednik Putin je naglasio da je to potpuno nova raketa, stvorena u Rusiji na bazi savremenih i najnovijih tehnologija. Rusija već ima zalihu takvih raketa, spremnih za primenu i uspostavljena je njihova serijska proizvodnja.

21. novembra 2024. godine Oružane snage Rusije nanele su kombinovani udar „orešnikom“ u nenuklearnoj hipersoničnoj konfiguraciji po jednom od objekata odbrambeno-industrijskog kompleksa Ukrajine u Dnjepropetrovsku. Prema podacima iz otvorenih izvora, reč je o jednom od stubova ukrajinske odbrambene industrije — fabrici „Južmaš“. Tamo kijevski režim pokušava da realizuje sopstveni program balističkih raketa. Svi bojevi blokovi rakete su pogodili cilj.

3. Principi kojima će se Rusija rukovoditi pri upotrebi „orešnika“:

1.Pravo na odgovorni udar: Rusija smatra da ima pravo da primenjuje svoje oružje protiv vojnih objekata onih zemalja koje dopuštaju upotrebu svog oružja protiv ruskih ciljeva.

2.Reciprocitet: U slučaju eskalacije agresivnih dejstava Rusija će odgovarati isto tako odlučno i recipročno.

3.Upozorenje vladajućim elitama: Putin je preporučio da se ozbiljno zamisle vladajuće elite zemalja koje kuju planove upotrebe svojih vojnih kontingenata protiv Rusije.

4. Razlozi i ciljevi primene oružja

Udar je nanet kao odgovor na upotrebu od strane Ukrajine raketa dalekog dometa „atakams“ i „storm šedou“ po teritoriji Rusije.

Ispitivanja „Orešnika“ u borbenim uslovima sprovode se kao odgovor na agresivne postupke zemalja NATO u odnosu na Rusiju.

Pri udarima „orešnikom“ po teritoriji Ukrajine, Rusija će unapred nuditi mirnim stanovnicima da napuste opasne zone.

21. novembra 2024. godine Oružane snage Rusije nanele su kombinovani udar „orešnikom“ u nenuklearnoj hipersoničnoj konfiguraciji po jednom od objekata odbrambeno-industrijskog kompleksa Ukrajine u Dnjepropetrovsku.

5. Jedinstvenost „orešnika“

Predsednik Putin je izjavio da trenutno ne postoje mere koje bi mogle da se suprotstave „orešniku“.

„Takvo oružje, koliko je vama i nama poznato, niko u svetu za sada nema. Da, pre ili kasnije ono će se pojaviti i u drugim vodećim zemljama, mi znamo kakvi se razvoji tamo vode. Ali to je sutra. Ili za godinu, ili za dve. A kod nas ovaj sistem postoji danas. I to je važno“, naglasio je vrhovni glavnokomandujući.

Testovi raketnog sistema „Orešnik“ se izvode u borbenim uslovima kao odgovor na agresivne akcije zemalja NATO-a prema Rusiji, kaže Putin

6. „Orešnik“ u Belorusiji

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u decembru 2024. godine zamolio je Vladimira Putina da razmesti na beloruskoj teritoriji najnovije rusko naoružanje, uključujući sistem „orešnik“.

8. avgusta 2025. godine Lukašenko je izjavio da se prve pozicije za „orešnik“ već pripremaju. U decembru 2025. godine kompleks će stupiti na borbeno dežurstvo.

9. avgusta 2025. godine predsednik Vladimir Putin na sastanku sa Aleksandrom Lukašenkom na Valaamu (Karelija) izjavio je: prvi serijski kompleks „orešnik“ pristigao je u jedinice.

10. novembra 2025. godine Vladimir Putin je saopštio da je Rusija pristupila serijskoj proizvodnji „orešnika“.

BALISTIČKA RAKETA „SARMAT“

1. Istorija stvaranja i uvođenje u naoružanje

O toku razvoja „sarmata“ Vladimir Putin je prvi put saopštio 2018. godine. Predsednik je istakao da će „sarmat“ zameniti kompleks R-36M „vojvoda“, koji je u naoružanju od kraja 1980-ih godina.

„Sarmat“ je nazvan po iranojezičnim nomadskim narodima koji su od IV veka pre nove ere do VI veka nove ere živeli u stepskoj zoni Evrope od Dnjestra do severnog Prikaspija.

Raketa se razvijala od 2000-ih. Posebnost nove rakete sastojala se u tome što je bila u potpunosti ruska i ranije tako krupne vojne proizvode domaća industrija nije stvarala.

Motor prvog stepena rakete ispitan je 2016. godine, a ispitivanja same balističke rakete započeta su u decembru 2017. godine.

Prvi let izveden je 20. aprila 2022. Zadaci lansiranja su izvršeni u punoj meri: borbeni blokovi stigli su u zadati rejon na bojnom polju poligona Kura na Kamčatki.

Putin je tada istakao ne samo najviše taktičko-tehničke karakteristike kompleksa, već i činjenicu da su u izradi rakete korišćene komponente domaće proizvodnje, što pojednostavljuje serijsku proizvodnju kompleksa preduzećima odbrambeno-industrijskog kompleksa.

23. novembra 2022. rukovodstvo državnog raketnog centra „Makejev“saopštilo je o početku serijske proizvodnje rakete. Sklapanje „sarmata“ trebalo je da izvodi Krasnojarski mašinski zavod (ulazi u državnu korporaciju „Roskosmos“).

4. novembra 2025. godine predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će 2025. sistemi sa raketom „sarmat“ biti stavljeni na eksperimentalno-borbeno dežurstvo, a 2026. – na borbeno.

2. Jedinstvenost raketnog kompleksa

U kontekstu stvaranja „sarmata“ Putin je izjavljivao da su ovakve vrste kompleksa usmerene na „obezbeđivanje strateškog obuzdavanja“ u svetu. „Sarmat“ može zagarantovano da prevaziđe bilo koji sistem protivraketne odbrane kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti, istakao je predsednik.

Raketa ne podleže presretanju postojećim sredstvima potencijalnog protivnika, saopštio je u maju 2022. generalni direktor državnog raketnog centra „Makejev“ Vladimir Degtjar.

To je „najveća borbena raketa u istoriji čovečanstva, a stvorena je u Rusiji “, istakao je Degtjar.

Trajektorije „sarmata“ mogu prolaziti i kroz kosmički prostor, uključujući preko Južnog pola.

Raketa je stvarana za opremanje hipersoničnim borbenim blokovima „Avangard“ i moći će da nosi nekoliko takvih blokova.

Na rakete „sarmat“ veliku pažnju obratila je zapadna struka. Tako je američki vojno-politički časopis „Nešenl interest“ više puta analizirao mogućnosti novih ruskih raketa, između ostalog i u članku „Upoznajte ‘sarmat’ — rusku tešku balističku raketu sposobnu da pogodi praktično bilo koju tačku na Zemlji“.

U časopisu je istaknuto da „sarmat“ poseduje toliko impresivne karakteristike da bi se „doktor Strejndžlav (opsednuti nuklearnim ratom lik iz istoimenog filma Stenlija Kjubrika) oduševio“. „Kombinacija superdugačkog leta, hipersoničnog potencijala i raznovrsnosti nuklearnih bojevih glava, verovatno, nema pandana“, podvukao je „Nešenl interest“.

3. Taktičko-tehničke karakteristike:

Tehničke karakteristike kompleksa u otvorenom pristupu nisu objavljivane. Neki poznati parametri:

Osnovna komponenta kompleksa „Sarmat“ je teška balisstička raketa 15A28

Domen gađanja – 18.000 km

Poletna masa – 208,1 tona

Masa korisnog tereta – oko 10 tona

Masa goriva – 178 tona

Dužina – 35,5 m (analog 14-spratne zgrade)

Prečnik – 3 m

Borbeni deo –glava sa blokovima individualnog navođenja (oprema se sa deset nuklearnih ili nenuklearnih borbenih blokova)

Kako je podvukao šef države, nuklearna trijada je „ključna garancija vojne bezbednosti Rusije i globalne stabilnosti“.

„Naoružanje ruske nuklearne trijade omogućava efikasno i zagarantovano obezbeđivanje strateškog obuzdavanja i održavanje globalnog balansa snaga. To je izraz rezultata kolosalnog višegodišnjeg rada naših preduzeća, konstruktorskih biroa, radnika i inženjera, vojnih i civilnih stručnjaka“, — rekao je predsednik Putin.