DEČAK (10) POGINUO DOK JE PRELAZIO ULICU: Mališan pričao na telefon, a onda je na njega naleteo autobus
UČENIK četvrtog razreda poginuo je u Novočeboksarsku kada je na njega naleteo autobus dok je razgovarao telefonom i prolazio na crveno svetlo.
Dečak koji je imao svega deset godina je izdahnuo na licu mesta od zadobijenih povreda.
Dete je u trenutku nesreće bilo na putu ka vannastavnoj aktivnosti.
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
