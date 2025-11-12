Svet

DEČAK (10) POGINUO DOK JE PRELAZIO ULICU: Mališan pričao na telefon, a onda je na njega naleteo autobus

Novosti online

12. 11. 2025. u 18:23

UČENIK četvrtog razreda poginuo je u Novočeboksarsku kada je na njega naleteo autobus dok je razgovarao telefonom i prolazio na crveno svetlo.

Foto: Printskrin

Dečak koji je imao svega deset godina je izdahnuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Dete je u trenutku nesreće bilo na putu ka vannastavnoj aktivnosti.

