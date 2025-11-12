ORBAN PORUČIO: Mađarska neće primeniti pakt o migraciji dok god ima nacionalnu vladu
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da zemlja neće da sprovodi pakt o migraciji Evropske unije "dok god ima nacionalnu, patriotsku vladu".
-Brisel je izdao naređenje. Pakt o migraciji se aktivira. Želeo bih da jednom za svagda budem jasan: dok god Mađarska ima patriotsku vladu, nećemo primeniti pakt o migraciji, rekao je Orban u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku, preneo je MTI.
On je naglasio da Mađarska neće prihvatiti migrante i da im neće dati ni novčić.
Pakt o migracijama i azilu je skup pravila EU trebalo bi da počne da se primenjuje od juna 2026. godine, a cilj mu je da se stvore efikasni i ujednačeni postupci za upravljanje dolascima, da se obezbedi pravedna raspodela tereta među državama članicama i uspostavi solidarnost, i istovremeno štite temeljna prava migranata.
Tanjug
