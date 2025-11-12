DETALJI KORUPCIONAŠKOG SKANDALA U UKRAJINI: Zavera od 100 miliona dolara potresa Zelenskog

UKRAJINU je ove nedelje potresao najozbiljniji korupcionaški skandal od početka predsedničkog mandata Vladimira Zelenskog, piše briselski Politiko.

Antikorupcijske agencije Ukrajine u ponedeljak su objavile da su pojedini bliski saradnici predsednika Zelenskog navodno bili umešani u šemu izvlačenja oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora zemlje.

Skandal je izbio u trenutku kada Ukrajinci trpe restrikcije struje zbog ruskih vazdušnih napada. Državne vlasti tvrde da su potrošile desetine miliona evra kako bi zaštitile energetsku infrastrukturu od dronova i raketa.

– Svaka efikasna akcija protiv korupcije je veoma potrebna. Neophodna je neminovnost kazne – poručio je Zelenski u ponedeljak uveče.

Ko je otkrio slučaj

Državne antikorupcijske institucije – Nacionalno antikorupcijsko biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) – otkrile su navodnu kriminalnu grupu koju su činili sadašnji i bivši energetski zvaničnici, poznati biznismeni, vladin ministri i jedan bivši potpredsednik vlade.

Istraživanje, koje je trajalo 15 meseci pod nazivom „Operacija Midas“, obuhvatilo je više od 1.000 sati prisluškivanja i dovelo do zaplene torbi punih novca.

Prema podacima NABU-a, pet od sedam osumnjičenih je uhapšeno. Grupa je osumnjičena da je manipulisala ugovorima državne nuklearne kompanije „Energoatom“, izvlačeći provizije od 10 do 15% vrednosti ugovora, a oko 100 miliona dolara je prano preko tajne kancelarije u centru Kijeva.

Ko je u središtu istrage

Među osumnjičenima nalaze se brojna poznata imena iz vrha vlasti.

Biznismen Timur Mindić, bliski saveznik Zelenskog, smatra se ključnom figurom u šemi. Mindič je, prema istrazi, imao vodeću ulogu u organizovanju mreže za pranje novca.

German Galuščenko, aktuelni ministar pravde i nekadašnji ministar energetike, suspendovan je u sredu ujutro. Tužioci tvrde da je Galuščenko pomagao Mindiču u poslovima pranja novca i bio pod njegovim uticajem.

Iako nije zvanično optužen, suspenzija je usledila nakon što je njegovo ime povezano sa istragom. Galuščenko je poručio da podržava istragu i da će, ako bude potrebno, „svoje ime braniti na sudu“.

Još jedan istaknuti zvaničnik je Oleksij Černišov, bivši potpredsednik vlade i blizak Zelenskovom saveznik, koga su NABU-ovi snimci označili šifrom „Če Gevara“. On je optužen za nezakonito bogaćenje u iznosu od 1,2 miliona dolara i gotovo 100.000 evra.

U istrazi se pominju i Igor Mironjuk, bivši savetnik ministra energetike, kao i Dmitro Basov, nekadašnji šef obezbeđenja u „Energoatomu“. Basov je u sudnici negirao bilo kakvu krivicu.

Više paralelnih istraga

Pored ove, NABU i SAP vode i drugu obimnu istragu koja se odnosi na prekomerno naduvane vojne ugovore.

U fokusu je kupovina pancira po uvećanim cenama, što je, prema tužiocima, organizovano tokom mandata bivšeg ministra odbrane Rustema Umerova, sadašnjeg sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu.

Umerov tvrdi da je ugovor poništen nakon što su panciri „pali na testovima“ i da nije isplaćen nijedan dolar. Potvrdio je da se sastao sa Mindićem radi pregovora, ali je odbacio sve optužbe za pritiske ili zloupotrebe.

Timur Mindič - Bliski saradnik Zelenskog

Prema NABU-u, glavni organizator šeme bio je Timur Mindič, suvlasnik Zelenskove filmske kuće Kvartal 95.

Mindić, 46-godišnji preduzetnik iz Dnjepra, bio je i partner oligarha Igora Kolomojskog, koji je finansirao Zelenskovu predsedničku kampanju 2019. godine. Upravo je Mindič upoznao Zelenskog sa Kolomojskim, koji se sada nalazi u zatvoru u Kijevu zbog optužbi za proneveru i prevaru.

Prema tužiocima, Mindi je pobegao u Izrael pre nego što je protiv njega podignuta optužnica. NABU sada istražuje ko ga je upozorio.

Da li je Zelenski umešan?

Nije direktno. Zelenski je podržao istragu i poručio da su „sve mere protiv korupcije dobrodošle“.

Međutim, ovog leta njegov kabinet i parlament pokušali su da ograniče nezavisnost NABU-a i SAP-a, stavljajući ih pod nadzor državnog tužioca, što je izazvalo prve masovne proteste protiv vlasti od početka ruske invazije 2022. godine.

Nakon pritisaka javnosti i Evropske unije, predsednik je odluku povukao.

„Operacija Midas“ predstavlja najveći test za administraciju Vladimira Zelenskog od početka rata. Kako ukrajinski mediji ističu, afera otkriva duboke veze između politike, biznisa i energetskog sektora, a istovremeno pojačava sumnje u korupciju na samom vrhu države.

