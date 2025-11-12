OTKRIVENA KOMPLETNA LISTA OSUMNJIČENIH: Evo ko je sve pod istragom u slučaju korupcije u ukrajinskom "Energoatomu"

NABU i SAP sproveli su sveobuhvatnu operaciju protiv korupcije u energetskom sektoru.

NABU

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine u saradnjui sa Specijalizovanim antikorupcijskim tužilaštvom oglasilo se povodom otkrivanja obimne korupcijske šeme u državnoj kompaniji "Energoatom".

Prema podacima istrage, preduzeće je bilo pod kontrolom kriminalne grupe čiji članovi su tražili od izvođača radova "povrat" u iznosu od 10 do 15 odsto vrednosti zaključenih ugovora.

Kako navodi NABU, nezakonito dobijena sredstva prebačena su preko kancelarije u centru Kijeva koja pripada porodici nekadašnjeg narodnog poslanika Andrija Derkača.

Predsednik Vladimir Zelenski naglasio je da je čišćenje "Energoatoma" od korupcijskih uticaja jedan od ključnih zadataka država.

Nakon toga, nadzorni odbor kompanije održao je vanrednu sednicu usled korupcijskog skandala, a potom je premijerka Julija Sviridenko saopštila da je Vlada Ukrajine ukinula ovlašćenja nadzornog odbora NAEK "Energoatom" kao i da je suspendovan ministar pravde German Galušenko koji je pre ove pozicije bio na dužnosti ministra energetike.

Ko je pod istragom?

Imena osumnjičenih nisu zvanično objavljena, ali prema dostupnim podacima, u slučaj su umešani:

biznismen i suvlasnik "Kvartala 95" Timur Mindič

bivši savetnik ministra energetike Igor Mironjuk

izvršni direktor za bezbednost "Energoatoma" Dmitro Basov

četiri člana tzv. "bek-ofisa za legalizaciju novca - Oleksandr Cukerman, Igor Fursenko, Lesja Ustimenko i Ljudmila Zorina

Imena koja su se radi konspiracije koristila su:

Mindič - "Karlson"

Mironjuk - "Roket"

Basov - "Tenor"

Cukerman - "Šugarmen"

Fursenko - "Rjošik"

U dostupnim materijalima istrage se navodi da su Cukerman i Mindič osnovali kriminalnu organizaciju radi iznuđivanja "povrata" i legalizacije nezakonitih sredstava, a prema rečima tužioca, u rad je uključeno više lica preko "poverljivih veza" i prethodnog iskustva u bankarskom sektoru.

Pored ministra energetike Germna Galuščenka, koji je u predmetu istrage pod kodnim imenom "Sigizmund", uključeni su i savetnik ministra Igor Mironjuk i izvršni direktor "Energoatoma" za fizičku zaštitu i bezbednost Dmitro Basov, navodi se u istrazi.

NABU je na zvaničnom sajtu objavio dokaze da je u pomenutu kancelariju dolazio i bivši potpredsednik Ukrajine.

Kako prenosi RBK Ukrajina, reč je o Oleksiju Černišovu koji u materijalima predmeta spomenut pod kodnim imenom "Če Gevara".

Timur Mindič je ukrajinski biznismen i filmski producent, kao i jedan od suvlasnika studija "Kvartal 95". Poznat je u medijskim i poslovnim krugovima zahvaljujući brojnim kontaktima i učešću u različitim projektima.

U otvorenim izvorima, njegovo ime se više puta povezivalo sa oligarhom Igorem Kolomojskim i predstavnicima političkog okruženja predsednika Vladimira Zelenskog.

Tokom tokom 2024. - 2025. godine, pominjao se u kontekstu mogućih korupcijskih šema povezanih sa zloupotrebom državnih sredstava u energetskom sektoru.

(RKB Ukrajina)