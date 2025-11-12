Svet

BLUMBERG NAJAVLJUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu

12. 11. 2025. u 11:04

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.

Foto: Profimedia

- Tužioci nisu tvrdili da su Zelenski ili drugi visoki funkcioneri njegovog kabineta mogli biti povezani sa aferom u kompaniji "Energoatom" ili nekim od naknadnih slučajeva na koje je ukazalo NABU. Ali to bi se moglo promeniti - navodi se u publikaciji.

Hiljadu sati prisluškivanih razgovora

Prema pisanju agencije, ukrajinska antikorupciona tela tvrde da su prikupila više od hiljadu sati prisluškivanih razgovora povezanih sa slučajem.

- Zbog toga možemo očekivati nova otkrića i potrese - ističe Blumberg.

Autor teksta dodaje da može navesti nekoliko vodećih zemalja NATO-a i Evropske unije čije su vlade, kako kaže, "preuzele kontrolu nad sudovima i istražiteljima koji su trebalo da se bave slučajevima korupcije, ili su pokušale da diskredituju sudije i uhapse tužioce koji su radili svoj posao".

Masovna akcija NABU-a i zaplenjeni novac

U ponedeljak je Nacionalno antikorupciono biro Ukrajine (NABU) pokrenulo veliku specijalnu operaciju usmerenu na otkrivanje koruptivnih šema u energetskom sektoru. Agencija je objavila fotografije torbi punih stranih novčanica, pronađenih tokom pretresa.

Ukupna suma nije zvanično objavljena.

Foto: Printscreen

Poslanik Jaroslav Železnjak saopštio je da su pripadnici NABU-a izvršili pretrese kod bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka i u državnoj kompaniji „Energoatom“.

Prema informacijama lista Ukrajinska pravda, istražitelji su pretresli i prostorije povezane sa Timurom Mindičem, bliskim saradnikom Vladimira Zelenskog, kog mediji nazivaju njegovim „novčanikom“.

Železnjak je dodao da je Mindič neposredno pre pretresa hitno napustio Ukrajinu.

Audio-zapisi i tragovi novca

NABU je kasnije objavio delove audio-snimaka koji, prema navodima, sadrže razgovore između Mindiča, predstavnika „Energoatoma“ Dmitrija Basova i savetnika bivšeg ministra Galuščenka, Igora Mironjuka.

Istražitelji su, kako se navodi, utvrdili da je novac stečen kroz koruptivne šeme u energetskom sektoru „pranjem novca“ legalizovan preko jedne kancelarije u centru Kijeva.

Prema procenama analitičara, ova afera bi mogla prerasti u najveći politički skandal u Ukrajini od početka rata, sa potencijalnim posledicama po samog Zelenskog i njegov najuži krug saradnika.

