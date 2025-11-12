KIPAR POGODIO JAK ZEMLJOTRES
KIPAR je danas pogodio zemljotres jačine 5,3 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je 44 kilometra zapadno od Limasola, i 13 kilometara istočno od Pafosa na dubini od 17 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.
(Tanjug)
