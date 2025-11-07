RUSKA vojska oslobodila je Uspenovku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Uspenovka je bila jedan od ključnih i najtvrđih neprijateljskih odbrambenih položaja na levoj obali reke Jančur.

Tokom borbi, jedinice snaga grupe "Istok" uspostavile su kontrolu nad površinom od preko 7 kvadratnih kilometara, očistile preko 1.100 objekata i uništile preko 50 komada neprijateljske vojne opreme.

Severoistočni deo Uspenovke bio je zaštićen prirodnom barijerom – rekom Jančur, što je značajno otežalo dejstvo jedinica koje su napredovale.

Uprkos teškim uslovima i intenzivnoj neprijateljskoj vatri, jurišne jedinice su delovale odlučno i harmonično, završivši svoj zadatak u najkraćem mogućem roku, navodi se u saopštenju ministarstva.

Uspenovka je drugo po veličini i važnosti naselje u Guljaj-Poljskom okrugu, a najveće na Uspenovskom mostobranu. Selo se proteže duž reke Jančur više od pet kilometara i predstavlja složeno utvrđeno područje, ispunjeno vatrenim položajima i utvrđenjima.

Ministarstvo je saopštilo i da je tokom nedelje ruska vojska izvela sedam grupnih napada visokopreciznim oružjem, između ostalog na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i objekte gasno-energetskog sistema koji ih snabdeva.

Takođe, osujećeno je šest pokušaja nerpijatelja da probiju opkoljene jedinice protivnika u Harkovskoj oblasti, kao i tri pokušaja ukrajinskih snaga da povrate kontrolu nad prelazom preko reke Oskol u Harkovskoj oblasti.

Tokom nedelje, jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su preko 1.470 vojnika i uništile 9 tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila, 81 automobil, 19 poljskih artiljerijskih oruđa. Uništeno je 6 stanica za radio-elektronsku borbu i izviđanja, 49 skladišta municije i materijala.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su preko 1.540 vojnika i uništile 33 borbena oklopna vozila, 138 automobila, 12 poljskih artiljerijskih oruđa. Uništeno je 33 skladišta municije, 49 stanica za radio-elektronske i kontrabaterijske borbe.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.095 vojnika i uništile 5 tenkova, 27 borbenih oklopnih vozila. Uništeno je 17 artiljerijskih oruđa, 104 automobila, 9 stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, 20 skladišta municije i materijala.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su preko 3.285 vojnika i uništile 26 borbenih oklopnih vozila, 48 automobila i 10 artiljerijskih oruđa.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su gotovo 1.695 vojnika i uništile 2 tenka, 11 borbenih oklopnih vozila, 96 automobila. Uništeno je 11 artiljerijskih oruđa, 9 stanica za radio-elektronsku borbe, 4 skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 455 vojnika i uništile 4 borbena oklopna vozila, 75 automobila, 7 artiljerijskih oruđa, 37 stanica za radio-elektronsku borbu, 27 skladišta municije, goriva i materijala.

Sistemi PVO oborili su 17 vođenih avio-bombi, 13 projektila HIMARS i 1.497 bespilotnih letelica, navodi se u saopštenju.



