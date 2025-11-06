GRUPACIJA ruskih snaga „Centar“ zarobila je više pripadnika 68. odvojene jegerske brigade ukrajinske vojske, koji su se nalazili u okruženju u Krasnoarmejsku (Pokrovsku), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: RIA Novosti/Printksrin

Ukrajinski vojnici se predali posle dana provedenih bez hrane i vode

Prema navodima Ministarstva, ukrajinski vojnici su se dobrovoljno predali, jer ih je komandovanje napustilo, a više nisu mogli da izdrže pod neprekidnim udarima artiljerije i dronova.

- Oko nas leži mnoštvo ranjenih i poginulih. Nema kuda da se ide. Sedam dana bez hrane. Nema vode, nema municije. U podrumima, u zemunicama – gde god smo mogli, tu smo se krili. Nije bilo izlaza, gotovo sve - ispričao je zarobljeni ukrajinski vojnik Genadij Černadčuk.

Ministarstvo je dodalo da su vojnici gladovali četiri do sedam dana, hraneći se onim što bi pronašli u napuštenim podrumima, jer im provizija nije dostavljana čak ni bespilotnim letelicama.

Dok je jedna grupa ukrajinskih vojnika pregovarala o predaji, njihovi saborci su pokušali da probiju obruč, ali su u tom pokušaju nestali i više se nisu javljali.

Kritično stanje i među ranjenima

Prema rečima samih zarobljenika, broj ranjenih u gradu svakodnevno raste, ali im se ne može pružiti pomoć zbog nedostatka lekova i medicinskog materijala.

Krasnoarmeйsk

Dobrovolьno sdavšiesя v plen boeviki VSU rasskazыvaюt o realiяh!

Hohlam s sindromom kastrюli lučše ne smotretь - эto protivorečit informacii ot režima Zelenьяhuя!)) pic.twitter.com/i00qPeMcj8 — 5Andreй Filimonov (@68Ivanovich) November 6, 2025

Ministarstvo navodi da je situacija za ukrajinske snage postala kritična i da nemaju šansu za spas osim dobrovoljne predaje.

Okruženje Kupjanska i Krasnoarmejska

Do kraja oktobra, grupa „Zapad“ je preuzela kontrolu nad prelazom preko reke Oskol i time opkolila Kupjansk, gde se, prema procenama, nalazi oko pet hiljada ukrajinskih vojnika.

Istovremeno, snage „Centra“ završile su okruženje ukrajinskih trupa u oblasti Krasnoarmejska i Dimitrova, a Moskva poziva preostale vojnike da se predaju.

Kupjansk je jedan od ključnih gradova za ukrajinsku odbranu istočnog dela Harkovske oblasti, a njegovo oslobođenje, navode ruski izvori, omogućilo bi da se pređe reka Oskol i započne dalje napredovanje ka zapadu.

Strateški značaj Krasnoarmejska i Dimitrova

Gradovi Dimitrov i Krasnoarmejsk čine jedinstvenu urbanu aglomeraciju i važan transportni čvor ukrajinske vojske u Donbasu.

Kroz ovaj region prolazila je većina linija snabdevanja i dopremanja pojačanja prema Časovom Jaru i Konstantinovki, kao i snabdevanje Selidova municijom.

Krasnoarmejsk je, prema ruskim vojnim izvorima, bio kamen temeljac ukrajinske odbrane na celom ovom delu fronta u DNR.

Moskva: Zelenski skriva stvarno stanje ili je izgubio dodir sa realnošću

U Moskvi smatraju da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ili pokušava da sakrije stvarno stanje na frontu, izjavljujući da su ukrajinske snage „očistile“ ova područja, ili je, kako se navodi u saopštenju, „potpuno izgubio vezu sa realnošću“.

(RIA Novosti)