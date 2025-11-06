RUSI ZAROBILI UKRAJINSKE VOJNIKE U POKROVSKU: "Sedam dana nismo jeli, nema vode, oko nas je mnogo mrtvih" (VIDEO)
GRUPACIJA ruskih snaga „Centar“ zarobila je više pripadnika 68. odvojene jegerske brigade ukrajinske vojske, koji su se nalazili u okruženju u Krasnoarmejsku (Pokrovsku), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ukrajinski vojnici se predali posle dana provedenih bez hrane i vode
Prema navodima Ministarstva, ukrajinski vojnici su se dobrovoljno predali, jer ih je komandovanje napustilo, a više nisu mogli da izdrže pod neprekidnim udarima artiljerije i dronova.
- Oko nas leži mnoštvo ranjenih i poginulih. Nema kuda da se ide. Sedam dana bez hrane. Nema vode, nema municije. U podrumima, u zemunicama – gde god smo mogli, tu smo se krili. Nije bilo izlaza, gotovo sve - ispričao je zarobljeni ukrajinski vojnik Genadij Černadčuk.
Ministarstvo je dodalo da su vojnici gladovali četiri do sedam dana, hraneći se onim što bi pronašli u napuštenim podrumima, jer im provizija nije dostavljana čak ni bespilotnim letelicama.
Dok je jedna grupa ukrajinskih vojnika pregovarala o predaji, njihovi saborci su pokušali da probiju obruč, ali su u tom pokušaju nestali i više se nisu javljali.
Kritično stanje i među ranjenima
Prema rečima samih zarobljenika, broj ranjenih u gradu svakodnevno raste, ali im se ne može pružiti pomoć zbog nedostatka lekova i medicinskog materijala.
Ministarstvo navodi da je situacija za ukrajinske snage postala kritična i da nemaju šansu za spas osim dobrovoljne predaje.
Okruženje Kupjanska i Krasnoarmejska
Do kraja oktobra, grupa „Zapad“ je preuzela kontrolu nad prelazom preko reke Oskol i time opkolila Kupjansk, gde se, prema procenama, nalazi oko pet hiljada ukrajinskih vojnika.
Istovremeno, snage „Centra“ završile su okruženje ukrajinskih trupa u oblasti Krasnoarmejska i Dimitrova, a Moskva poziva preostale vojnike da se predaju.
Kupjansk je jedan od ključnih gradova za ukrajinsku odbranu istočnog dela Harkovske oblasti, a njegovo oslobođenje, navode ruski izvori, omogućilo bi da se pređe reka Oskol i započne dalje napredovanje ka zapadu.
Strateški značaj Krasnoarmejska i Dimitrova
Gradovi Dimitrov i Krasnoarmejsk čine jedinstvenu urbanu aglomeraciju i važan transportni čvor ukrajinske vojske u Donbasu.
Kroz ovaj region prolazila je većina linija snabdevanja i dopremanja pojačanja prema Časovom Jaru i Konstantinovki, kao i snabdevanje Selidova municijom.
Krasnoarmejsk je, prema ruskim vojnim izvorima, bio kamen temeljac ukrajinske odbrane na celom ovom delu fronta u DNR.
Moskva: Zelenski skriva stvarno stanje ili je izgubio dodir sa realnošću
U Moskvi smatraju da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ili pokušava da sakrije stvarno stanje na frontu, izjavljujući da su ukrajinske snage „očistile“ ova područja, ili je, kako se navodi u saopštenju, „potpuno izgubio vezu sa realnošću“.
(RIA Novosti)
