"MAĐARSKA NEMA RAZLOGA DA FINANSIRA KIJEV" Orban izneo jasan stav protiv Ukrajine
BUDIMPEŠTA nije u obavezi da finansira Kijev, nema moralne, političke ni ekonomske razloge za to, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
„‘Ekonomist’ piše da će Ukrajini biti potrebno 400 milijardi dolara u naredne četiri godine da bi nastavila rat... I još jednom očekuje da Evropa plati račun. Niko više ne želi da snosi troškove. Zato je Brisel toliko uznemiren. Zato žele da konfiskuju zamrznutu rusku imovinu, revidiraju sistem finansiranja EU i uzmu nove kredite. Mi to odbijamo. Mađarska nema obavezu da finansira Ukrajinu. Nemamo nikakvih razloga za to: ni političkih, ni ekonomskih, ni moralnih“, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.
On je naglasio da EU želi da Mađarska ima poslušnu vladu.
Krajem oktobra, časopis „Ekonomist“ objavio je da bi Kijevu bilo potrebno dodatnih 389 milijardi dolara za pokrivanje troškova ako nastavio sukob protiv Rusije još četiri godine.
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje situacije, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Prema njegovim rečima, SAD i NATO direktno učestvuju u sukobu, uključujući ne samo isporučivanjem oružja, već i obučavanjem vojnika u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama. U Kremlju su izjavili da pumpanje Ukrajine oružjem sa Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.
(Sputnjik)
