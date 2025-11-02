HOROR NA DAN MRTVIH, GRAĐANI U PANICI BEŽALI SA LICA MESTA: Gradonačelnik izrešetan pred ljudima u centru grada (VIDEO)
NAPADAČI su ubili gradonačelnika meksičkog grada tokom javnog događaja, rekle su vlasti, u oblasti pogođenoj nasiljem i organizovanim kriminalom.
Karlos Manzo, gradonačelnik Urupana u zapadnoj državi Mičoakan, ubijen je u napadu u centru grada, rečeno je u saopštenju.
- Dve osobe umešana u incident su uhapšene, a jedan od napadača je mrtav - dodaje se.
Manzo je upucan tokom obeležavanja čuvenog festivala Dan mrtvih.
Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako masa beži sa događaja nakon što su ispaljeni pucnji.
Manzo je postao gradonačelnik u septembru 2024. godine i redovno je bio sa bezbednosnim patrolama na ulicama noseći pancir.
U jednom od snimaka takve patrole iz juna, on je apelovao na federalnu vladu da uradi više u borbi protiv nasilnog kriminala.
Upucan šest puta
Gradonačelnik je, kako se navodi, upucan šest puta i živ je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu Fraj Huan de San Migel, gde je preminuo.
Opštinski zvaničnik, blizak političaru, takođe je ranjen i nalazi se u teškom stanju.
Telohranitelji Manza Rodrigeza ubili su jednog od napadača na trgu, a dvojica uhapšenih su sada pod istragom kako bi se utvrdilo kojem narko-kartlu pripadaju.
Država Mičoakan godinama trpi nasilje od strane moćnih narko-kartela koji deluju u poljoprivrednom regionu, nastojeći da iznude novac od poljoprivrednika.
Meksiko, koji skoro dve decenije pogađa nasilje povezano sa drogom, poslednjih godina je bio svedok ubistava brojnih lokalnih političara.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)