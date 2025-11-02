HOROR NA DAN MRTVIH, GRAĐANI U PANICI BEŽALI SA LICA MESTA: Gradonačelnik izrešetan pred ljudima u centru grada (VIDEO)

NAPADAČI su ubili gradonačelnika meksičkog grada tokom javnog događaja, rekle su vlasti, u oblasti pogođenoj nasiljem i organizovanim kriminalom.

Foto: Printskrin/X/ @CONSOCIAL

Karlos Manzo, gradonačelnik Urupana u zapadnoj državi Mičoakan, ubijen je u napadu u centru grada, rečeno je u saopštenju.

- Dve osobe umešana u incident su uhapšene, a jedan od napadača je mrtav - dodaje se.

Manzo je upucan tokom obeležavanja čuvenog festivala Dan mrtvih.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako masa beži sa događaja nakon što su ispaljeni pucnji.

El asesinato del alcalde de Uruapan, ciudad mexicana, podría haber sido motivado por su lucha contra los cárteles de la droga. Imágenes del tiroteo contra Carlos Manzo se están difundiendo en internet.



Manzo je postao gradonačelnik u septembru 2024. godine i redovno je bio sa bezbednosnim patrolama na ulicama noseći pancir.

U jednom od snimaka takve patrole iz juna, on je apelovao na federalnu vladu da uradi više u borbi protiv nasilnog kriminala.

Upucan šest puta

Gradonačelnik je, kako se navodi, upucan šest puta i živ je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu Fraj Huan de San Migel, gde je preminuo.

Opštinski zvaničnik, blizak političaru, takođe je ranjen i nalazi se u teškom stanju.

Telohranitelji Manza Rodrigeza ubili su jednog od napadača na trgu, a dvojica uhapšenih su sada pod istragom kako bi se utvrdilo kojem narko-kartlu pripadaju.

Država Mičoakan godinama trpi nasilje od strane moćnih narko-kartela koji deluju u poljoprivrednom regionu, nastojeći da iznude novac od poljoprivrednika.

Meksiko, koji skoro dve decenije pogađa nasilje povezano sa drogom, poslednjih godina je bio svedok ubistava brojnih lokalnih političara.

(Telegraf)

