ŠOK U PARIZU! Luvr opljačkali obični lopovi, odneli nakit od 88 miliona evra
U ISTRAGU pljačke Luvra uključeno je oko stotinu policajaca, među kojima i oni iz Nemačke i Interpola.
Prema navodima pariske tužiteljke Laure Bekve (Laura Bekva), pljačku jednog od najpoznatijih svetskih muzeja nisu izvršili profesionalci iz organizovanog kriminala, već sitni lokalni kriminalci. Ona je naglasila da, iako pljačka Luvra nije običan zločin, takvi prestupi se obično ne povezuju s višim ešalonima organizovanog kriminala, prenosi Rojters.
Profil uhapšenih osoba (četvoro njih, uključujući i devojku jednog od osumnjičenih) nije tipičan za profesionalce sposobne da izvode složene operacije.
- Oni su, očigledno, lokalci. Svi, manje-više, žive u Seni Sen Deniju - rekla je tužiteljka misleći na siromašnije naselje na severu Pariza.
Dvojica muškaraca negiraju bilo kakvu umešanost u pljačku, dok se najmanje jedna osoba još uvek vodi kao nestala, pa se ne isključuje mogućnost da ima još saučesnika.
Tri osobe su puštene bez optužbi 29. oktobra.
Podsećamo, pljačka se dogodila 19. oktobra u Galeriji Apolo u Luvru i trajala je samo sedam minuta, a lopovi su ukrali nakit vredan 88 miliona evra.
