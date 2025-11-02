PRONAĐENO TELO OCA I ĆERKE U ITALIJI: Pet nemačkih turista poginula u lavini na Alpima, dvoje preživelo

PET nemačkih planinara poginulo je nakon što ih je pogodila lavina u južnom Tirolu, na severu Italije, saopštili su spasioci u nedelju.

Foto: Goran Čvorović

Tri žrtve — dvojica muškaraca i jedna žena — pronađene su mrtve u subotu, dok su tela još dvoje nestalih, muškarca i njegove 17-godišnje ćerke, pronađena u nedelju ujutro.

- Lavina ih je odnela u donji deo klisure gde se nesreća dogodila. Spasioci se sada vraćaju u dolinu zbog pogoršanja vremenskih uslova na velikoj nadmorskoj visini - rekao je portparol planinske službe spasavanja Federiko Katanja.

Nesreća se dogodila u subotu oko 16 časova, u blizini vrha Čima Vertana, u masivu Ortales, na nadmorskoj visini većoj od 3.500 metara.

Kako prenosi Independent, planinari su se kretali u tri odvojene grupe, nezavisno jedni od drugih.

Dvojica muškaraca preživela su lavinu i helikopterom su prebačena u bolnicu u gradu Bolcano.

Južni Tirol je popularna destinacija za nemačke turiste i ljubitelje planinarenja. Najviši vrh tog regiona je Ortales, koji se uzdiže na 3.905 metara.

Lavine su čest problem u italijanskim Alpima.

Zemlja beleži jedan od najviših prosečnih brojeva smrtnih slučajeva u poslednjih deset godina među velikim skijaškim nacijama,a žrtve su najčešće planinari i ljubitelji ekstremnog skijanja.

Stručnjaci ukazuju da je broj nesreća u porastu poslednjih godina, verovatno zbog sve većeg broja ljudi koji izlaze van uređenih staza.