Svet

PRONAĐENO TELO OCA I ĆERKE U ITALIJI: Pet nemačkih turista poginula u lavini na Alpima, dvoje preživelo

В. Н.

02. 11. 2025. u 14:58

PET nemačkih planinara poginulo je nakon što ih je pogodila lavina u južnom Tirolu, na severu Italije, saopštili su spasioci u nedelju.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО ОЦА И ЋЕРКЕ У ИТАЛИЈИ: Пет немачких туриста погинула у лавини на Алпима, двоје преживело

Foto: Goran Čvorović

Tri žrtve — dvojica muškaraca i jedna žena — pronađene su mrtve u subotu, dok su tela još dvoje nestalih, muškarca i njegove 17-godišnje ćerke, pronađena u nedelju ujutro.

- Lavina ih je odnela u donji deo klisure gde se nesreća dogodila. Spasioci se sada vraćaju u dolinu zbog pogoršanja vremenskih uslova na velikoj nadmorskoj visini - rekao je portparol planinske službe spasavanja Federiko Katanja. 

Nesreća se dogodila u subotu oko 16 časova, u blizini vrha Čima Vertana, u masivu Ortales, na nadmorskoj visini većoj od 3.500 metara.

Kako prenosi Independent, planinari su se kretali u tri odvojene grupe, nezavisno jedni od drugih.

Dvojica muškaraca preživela su lavinu i helikopterom su prebačena u bolnicu u gradu Bolcano.

Južni Tirol je popularna destinacija za nemačke turiste i ljubitelje planinarenja. Najviši vrh tog regiona je Ortales, koji se uzdiže na 3.905 metara.

Lavine su čest problem u italijanskim Alpima.

Zemlja beleži jedan od najviših prosečnih brojeva smrtnih slučajeva u poslednjih deset godina među velikim skijaškim nacijama,a žrtve su najčešće planinari i ljubitelji ekstremnog skijanja.

Stručnjaci ukazuju da je broj nesreća u porastu poslednjih godina, verovatno zbog sve većeg broja ljudi koji izlaze van uređenih staza.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!