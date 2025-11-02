ZAHAROVA KIPTI OD BESA: Rusija osuđuje prekomernu upotrebu vojne sile SAD na Karibima

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je sinoć da Rusija osuđuje upotrebu, kako je navela, prekomerne vojne sile u misijama Sjedinjenih Američkih Država protiv narkotika na Karibima.

Foto: Profimedia

"Takve akcije krše domaće, američko pravo i međunarodno pravo... To su priznali predstavnici brojnih zemalja i međunarodnih organizacija, uključujući generalnog sekretara UN Antonija Gutereša i visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka", navela je Zaharova, prenela je agencija RIA Novosti.

Ona je istakla da Rusija podržava venecuelanske vlasti i zalaže se za očuvanje mira u Latinskoj Americi i na Karibima.

Zaharova je pozvala na deeskalaciju situacije i konstruktivno rešavanje postojećih problema, uz poštovanje međunarodnog prava.

"Vašington post" je juče objavio, pozivajući se na podatke Pentagona, da su Sjedinjene Američke Države počele da raspoređuju grupu od približno 16.000 vojnika na Karibe.

Osam brodova američke mornarice i jedna nuklearna podmornica trenutno su stacionirani na Karibima, a grupa nosača aviona koju predvodi američki brod "Džerald Ford" takođe je na putu i ​​očekuje se da će stići sledeće nedelje.

Foto: Profimedia

Poslednjih nedelja, Sjedinjene Američke Države su više puta koristile vojne snage da unište brodove u Karipskom moru koji su navodno prevozili drogu.

Vlasti kažu da se takve operacije sprovode radi borbe protiv transnacionalnog kriminala i trgovine drogom.

Ovo je značajno zateglo odnose između Karakasa i Vašingtona.

Bela kuća je ovlastila CIA da sprovodi tajne operacije kako bi destabilizovala vladu Nikolasa Madura, a američki državni tužilac Pamela Bondi objavila je nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Tužilaštvo SAD tvrdi da venecuelanski predsednik "koristi terorističke organizacije za šverc droge u Sjedinjene Američke Države".



(Tanjug)