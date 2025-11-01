TRAMP NAREDIO PRIPREME ZA NAPAD NA NIGERIJU

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je optužio nigerijsku vladu za zločine protiv hrišćana, obećavajući da će prekinuti američku pomoć ako se situacija ne ispravi i sugerišući da bi Sjedinjene Države mogle da „uđu“ u tu afričku zemlju.

-Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, Sjedinjene Države će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo lako bi mogle da uđu u tu osramoćenu zemlju... kako bi potpuno iskorenile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine. Ovim naređujem Ministarstvu odbrane da se pripremi za moguće akcije, napisao je Tramp na svom nalogu na društvenim mrežama, Truth Social.

Predsednik SAD je izjavio da ako dođe do napada, „biće žestok, brz i pametan“.

Portparol nigerijskog Ministarstva spoljnih poslova Kimibi Ebijenfa odbacio je izjave predsednika SAD Donalda Trampa o masovnim ubistvima hrišćana u zemlji i obeležavanju zemlje kao „posebno zabrinjavajuće“.

-Savezna vlada Nigerije prima k znanju nedavne izjave predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa navodnim masakrima hrišćana u našoj zemlji i potrebom da se naša zemlja označi kao 'posebno zabrinjavajuća'... Ništa od navedenog nema nikakvog osnova u stvarnosti: Nigerijci svih vera dugo mirno koegzistiraju - žive, rade i mole se zajedno, rekao je nigerijski zvaničnik, a citira ga Dejli post.

Portparol je dodao da predsednik Bola Tinubu i vlada ostaju posvećeni borbi protiv terorizma, jačanju harmoničnih međuverskih odnosa i zaštiti života i prava svih građana.

Predsednik SAD Donald Tramp je u petak zatražio od američkih zakonodavaca da istraže masovna ubistva hrišćana u Nigeriji od strane radikalnih islamista i da mu podnesu izveštaj o svojim nalazima. Američki lider je takođe objavio da Nigeriju označuje kao „zemlju od posebne zabrinutosti“.

