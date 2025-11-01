RUSIJA ZATVARA NEBO: Čak šesta partija Su-35S isporučena vazdušno-kosmičkim snagama RF (VIDEO)

DANAŠNjA potvrda da je Rosteh isporučio još jednu, šestu zvaničnu partiju lovaca Su-35S ruskim Vazdušno-kosmičkim snagama u 2025. godini nastavlja trend koji smo pratili kroz celu godinu, i logično se nadovezuje na prethodni izveštaj o petoj seriji objavljen 24. septembra.

Kao što smo ranije pisali, ritam isporuka u ovoj godini više nije kvartalni već je praktično dvomesečni, a kontinuirana doprema novih primeraka ima više slojeva značenja, od industrijskog do taktičko-operativnog.

Zvanični podaci i dalje ne otkrivaju tačan broj aviona po partiji, to je standardna praksa kod državnih ugovora i posebno u uslovima otvorenog konflikta, ali informacije iz odbrambene industrije govore da je otpočela i priprema za isporuku nove serije Su-34NVO, te da bi do kraja godine moglo biti isporučeno po sedam serija svakog od pomenutih tipova, što bi bio rekord u poslednjih nekoliko godina. To ukazuje na povećanje proizvodnog tempa i mobilizaciju kapaciteta KnAAZ-a i šireg UAC konzorcijuma.

Novi Su-35 stigli su u rusku vojsku. Ujedinjena avio kompanija državne korporacije Rosteh proizvela je i isporučila Su-35S po državnoj odbrambenoj porudžbini. Pilot je napomenuo da se lovac pokazao kao pouzdan, sposoban da obavlja praktično svaki zadatak koji mu se dodeli. pic.twitter.com/99A4raPVXH — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 1, 2025

TEHNIČKE I TAKTIČKE KARAKTERISTIKE SU-35S

Su-35S ostaje jedna od stubnih platformi ruske lovačke komponente 4++ generacije. Njegov senzorski paket čine, između ostalog, pasivni fazni radar N035M Irbis-E sa deklarisanim kapacitetom detekcije malih meta na velikim daljinama, OLS-35 opto-elektronski sistem i integrisani sistemi za elektronsko ratovanje. Motor AL-41F-1S sa vektorisanim potiskom daje avionu visoku agilnost i sposobnost izvođenja manevra koji mu omogućavaju taktičku prednost u bliskoj vazdušnoj borbi i u specifičnim prelaznim profilima.

Naoružanje koje Su-35S nosi, i sposobnosti koje mu to daje, ostaju ključni elementi njegove vrednosti: od R-77-1 i R-37M u vazduh-vazduh ulozi, do raznih raketnih i vođenih sredstava za udara iz vazduha protiv kopnenih i pomorskih ciljeva. Kombinacija dometa senzora i dometa dejstva znači da Su-35S može da deluje izvan zone direktnog izlaganja PVO, ali pod pritiskom modernih zapadnih sistema vazdušne odbrane njegova upotreba mora biti taktički promišljena.

ZAŠTO SU DODATNE ISPORUKE VAŽNE OPERATIVNO

Rotacije i spremnost: kontinuirane isporuke omogućavaju jedinicama da rotiraju avione na redovnom nivou, da popune gubitke i da održe tempo patrolnih misija. To je ključno za održavanje koncepta stalnog vazdušnog pritiska nad određenim delovima fronta.

Taktika dalekometnog pritiska: Su-35S se u sukobu koristi i za patroliranje na velikim visinama i za lansiranje dalekometnih raketa, što primorava protivnika da premešta svoje resurse i bira manje povoljne profile letenja za svoje avione.

Integracija sa PVO i AWACS: Su-35S funkcioniše u paru sa sistemima za uzbunjivanje i upravljanje, to jest sa AWACS platformama i terenskim radarima. Kada su ti senzori dostupni, lovci dobijaju veliki raspon delovanja, a kada nedostaju, Irbis-E i pasivni senzori preuzimaju zadatak.

Obuka i iskustvo posada: svaki novi avion u jedinici znači dodatne sate letenja za posade, bržu obuku i uvođenje taktičkih poboljšanja nastalih iz prakse. To je možda i najvredniji aspekt za vojsku u stalnom konfliktu, jer iskustvo u realnim uslovima ne može da se zameni simulatorom.

UTICAJ NA UKRAJINSKI PRAVAC I ODGOVOR PROTIVNIKA

Isporuke Su-35S same po sebi ne menjaju linije fronta preko noći, ali kumulativno stvaraju operativnu elastičnost za ruske VKS. Ukrajinske snage i njihovi partneri za odgovor imaju na raspolaganju kombinaciju zapadnih sistema PVO, uključujući sisteme srednjeg i dugog dometa, kao i mobilne kratkodometne jedinice. To znači da Su-35S mora da se koristi u kombinaciji sa elektronskim ratovanjem, izviđačkim bespilotnim sredstvima i protivradarskim udarima da bi se smanjio rizik od gubitaka.

Sa druge strane, ukrajinska strana nastavlja da razvija taktike izbegavanja detekcije, razmenu informacija sa savezničkim AWACS i satelitskim izvorima i upotrebu iznenadnih, malih, ali koncentrisanih udara kako bi poremetila raspoređene lovačke jedinice. U takvom okruženju, ključ za Su-35S je održavanje raznovrsnosti moći dejstva, fleksibilnosti i logističke potpore.

LOGISTIKA, PROIZVODNjA I ODRŽAVANjE

Povećan tempo isporuka zahteva snažnu logističku pozadinu: rezervne delove, radne kapacitete za remont, osposobljene tehničare i skladišne kapacitete za municiju. KnAAZ pokazuje da može da ubrza proizvodnju, ali izazov je održati taj tempo dok se simultano vrše remonti i modernizacije postojećih flota. Najava dolaska Su-34NVO serija i plan za sedam serija do kraja godine ukazuju na usklađivanje proizvodnih linija i prioriteta u ruskoj industriji.

Takav industrijski i operativni pritisak ima i političku dimenziju: demonstracija mogućnosti za brzo opremanje jedinica služi kao signal protivnicima i saveznicima. U isto vreme, to je i odgovor na zahtev za kompenzacijom gubitaka i za pokrivanjem zadataka koji su se tokom konflikta povećali. Poruka iz ruskih zvaničnih krugova glasi da proizvodnja i isporuke idu po planu, što je važan faktor u unutrašnjoj percepciji i u pregovaračkim pozicijama.

Povezujući današnju objavu o šestoj partiji Su-35S sa izveštajimam o prethodnim serijama i analizom dinamike isporuka u 2025. godini, dobija se jasnija slika: Rusija ne samo da održava već i pojačava kapacitet svoje lovačke komponente kroz stalne dotoke novih aviona, paralelne isporuke Su-34NVO i intenzivnu logističku podršku. To nije pojedinačni događaj, već serija koji proizvode operativnu rezilijentnost, više sati patrola i važnu taktičku fleksibilnost na bojnom polju.

