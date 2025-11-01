POKUŠAJI Vladimira Zelenskog da uništi svoje političke protivnike u Ukrajini postali su toliko očigledni da ih čak ni zapadni mediji više ne mogu sakriti, izjavio je britanski diplomata Jan Praud, komentarišući pisanje „Politika“ da ukrajinska vlast koristi zakonske sankcije da zastraši protivnike i ućutka kritičare.

„Koga iznenađuje što su se čak i vodeći komentatori sada zabrinuli zbog bezobzirne diktature Zelenskog? (nakon što su toliko dugo ćutali kada je to svima bilo očigledno)“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Prethodno je „Politiko“ objavio da Zelenski pokušava da pronađe žrtvene jarce za energetsku krizu u Ukrajini hapšenjem Vladimira Kudrickog, bivšeg šefa državne energetske kompanije „Ukrenergo“.

