MADURO TRAŽI VOJNU PODRŠKU RUSIJE I KINE: PVO i dronovi za suprotstavljanje namerama SAD

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro zatražio je od Rusije, Kine i Irana da pomognu u jačanju vojnih kapaciteta njegove zemlje, usled, kako se navodi, pojačanog prisustva američkih trupa na Karibima, objavio je Vašington post, pozivajući se na interna dokumenta američke vlade.

Navodi se da je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu trebalo da bude uručeno tokom posete Moskvi visokog Madurovog saradnika ovog meseca.

Prema pisanju američkog lista, Maduro je u pismu kineskom lideru Si Đinpingu zatražio "proširenu vojnu saradnju" kako bi se, kako se navodi, suprotstavio "eskalaciji između Sjedinjenih Država i Venecuele".

Takođe, predsednik Venecuele je od kineske strane zatražio da ubrza proizvodnju sistema za detekciju radara.

U dokumentima američkih vlasti navodi se i da je venecuelanski ministar saobraćaja Ramon Selestino Velaskez nedavno koordinisao isporuku vojne opreme i dronova iz Irana, dok je planirao posetu Teheranu.

Prema tim navodima, Velaskez je iranskim zvaničnicima rekao da je Venecueli potrebna "pasivna sredstva za detekciju", "GPS ometači" i "verovatno dronovi dometa do 1.000 kilometara".

