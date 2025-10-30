Svet

PANIKA NA LETU, SVE SE TRESE: Drama u Trampovom avionu (VIDEO)

В.Н.

30. 10. 2025. u 19:34

TURBULENCIJA je zadesila predsednički avion "Air force 1" Donalda Trampa na putu iz Azije, i to u trenutku dok su kamere bile uključene.

Foto: Tanjug

- Moram vam reći da su u Aziji jaki vetrovi. Ovo je težak let. Možda smo mogli da sačekamo sat vremena. Teški uslovi za intervjuisanje - rekao je uz osmeh. "Gledaće Trampa i reći, nije izgledao baš najbolje, trese se nešto!"

Potom se čuje glas koji kaže "Prilično ste stabilni".

Američki predsednik boravio je u Kini nekoliko dana.

Tramp i Đinping razgovarali su više od 90 minuta na sastanku koji je danas održan u Busanu, u Južnoj Koreji, nakon kojeg je Tramp rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka, preeli su američki mediji.

Lideri dve najveće svetske ekonomije, među kojima je u toku višemesečni trgovinski rat, rukovali su se i dali kratke izjave novinarima, a tom prilikom je Tramp rekao da ima dobar odnos sa Sijem.

