PANIKA NA LETU, SVE SE TRESE: Drama u Trampovom avionu (VIDEO)
TURBULENCIJA je zadesila predsednički avion "Air force 1" Donalda Trampa na putu iz Azije, i to u trenutku dok su kamere bile uključene.
- Moram vam reći da su u Aziji jaki vetrovi. Ovo je težak let. Možda smo mogli da sačekamo sat vremena. Teški uslovi za intervjuisanje - rekao je uz osmeh. "Gledaće Trampa i reći, nije izgledao baš najbolje, trese se nešto!"
Potom se čuje glas koji kaže "Prilično ste stabilni".
Američki predsednik boravio je u Kini nekoliko dana.
Tramp i Đinping razgovarali su više od 90 minuta na sastanku koji je danas održan u Busanu, u Južnoj Koreji, nakon kojeg je Tramp rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka, preeli su američki mediji.
Lideri dve najveće svetske ekonomije, među kojima je u toku višemesečni trgovinski rat, rukovali su se i dali kratke izjave novinarima, a tom prilikom je Tramp rekao da ima dobar odnos sa Sijem.
(Telegraf)
