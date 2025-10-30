(MAPA) NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA Rusi probili pokrovsku liniju – ukrajinske snage u povlačenju: Da li Zelenski razmatra evakuaciju? (VIDEO)
RUSI su preuzeli kontrolu nad selima Rog i Gnatovka i ušli u severne delove Pokrovska, gde se bore za industrijsku zonu severno od ulice Nahimova.
Ukrajinski izvori navode da se priprema povlačenje jedinica iz Pokrovsko-Mirnogradskog okruga, dok se rezervne snage pregrupišu u pravcu Grišina.
Prema izveštajima sa terena, ruske snage su zauzele raskrsnicu puteva prema Grishinu i stigle do Zaporoškog hutora, čime su presekle deo komunikacionih linija ukrajinske vojske. U samom Pokrovsku vode se žestoke borbe severno od železničke pruge, u privatnom sektoru Dinaskog okruga. Razdaljina između ruskih jedinica na severu grada i snaga kod Zaporoškog hutora smanjena je na manje od jednog kilometra.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se vode borbe i u Mirnogradu, gde se čiste objekti rudnika br. 5 i 6. Brojni vojni posmatrači ocenjuju da je probivanje gradske granice Pokrovska ključni trenutak u ovom sektoru fronta.
Ukrajinski vrhovni komandant Oleksandr Sirski navodno je obavestio predsednika Volodimira Zelenskog da su rezerve iscrpljene i da je potrebno povlačenje, dok su pokušaji ubacivanja jedinica GUR-a ocenjeni u ruskim izvorima kao „akt očaja“.
Iako u narativu tokom tradicionalnog večernjeg obraćanja pričao drugu priču, Zelenski je, prema nepotrvđenim izveštajima, održao hitan sastanak o situaciji i razmatra evakuaciju trupa iz takozvanog „pokrovskog levka“.
ZAPOROŠKI SEKTOR
Na jugoistočnom delu fronta, ruska grupa trupa „Istok“ preuzela je kontrolu nad selom Višnjevo, potiskujući ukrajinske snage iz više utvrđenih položaja severno od Verbovog i Jegorovke. Prema ruskim izvorima, selo je zauzeto brzo, bez većih oštećenja, što ukazuje na slom otpora u tom delu linije.
Ukrajinske jedinice još uvek brane uzvišenja severno od Višnjevog, između tog naselja i Novoaleksandrovke, ali se borbe šire prema Danilovki, gde su angažovani ruska avijacija i artiljerija. Osiguranje Višnjevog omogućava dalji prodor ka Pokrovsku sa juga, a prema analitičarima, teren u tom delu fronta više ne pruža značajne prirodne prepreke.
HARKOVSKI SEKTOR
U oblasti Harkova nastavljene su borbe duž linije Sinelnikovo – Viljča – Liman, uz stalna artiljerijska dejstva i poplave terena koje otežavaju kretanje. U Vovčansku su ruske snage zauzele fabriku nameštaja i napreduju prema južnim kvartovima. Na levoj obali reke Volčje zauzeto je više zgrada i utvrđenih tačaka, uz napredovanje od 150 do 200 metara dnevno.
Na pravcu Ambarne – Otradnoje, ukrajinske formacije izgubile su više uporišta, dok su u oblasti Bologovke ruske jedinice zauzele oko 10 km² teritorije. Upotreba sistema TOS-1A „Solncepjok“ potvrđena je u zoni Dvurečnoje, gde su uništeni položaji 3. tenkovske brigade OSU.
SUMSKI I SEVERSKI SEKTOR
Na severu fronta, ruske jurišne i mornaričke jedinice grupe „Sever“ napreduju kroz šumovite oblasti kod Junakovke i Aleksejevke, uz stalnu podršku avijacije.
Na Severskom pravcu, ruske trupe su zauzele Fedorovku, Kuzminovku i Perejezdnoje, a borbe se vode u Zvanovki, gde su ukrajinski analitičari potvrdili rusko prisustvo.
ŠIRA SLIKA SUKOBA
Analitičari ocenjuju da trenutni raspored događaja pokazuje metodičan, ali postojan ruski pritisak duž cele linije fronta, posebno u Pokrovskom i Zaporoškom pravcu. Ukrajinski gubici i pritisak na komandne strukture doveli su do razmatranja delimičnog povlačenja trupa sa istoka.
Istovremeno, zapadni mediji prenose da se Velika Britanija priprema za moguće slanje instruktora i tehničkih timova u Ukrajinu, radi obuke i nadzora van borbenih zona. Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da je London spreman da pošalje ograničeni kontingent ako to bude deo šireg mirovnog procesa, dok su Bloomberg i The Telegraph naveli da Evropska unija ima sekundarnu ulogu, uglavnom finansijsku, u daljem razvoju situacije.
Oktobar se završava uz očiglednu promenu dinamike na frontu. Pokrovsk je pod ozbiljnim pritiskom, a mogućnost njegovog potpunog opkoljavanja sve je izvesnija. Napredovanje ruskih trupa na jugu i severu otvara prostor za dalju ofanzivu, dok ukrajinska komanda balansira između odbrane ključnih gradova i očuvanja svojih preostalih snaga.
