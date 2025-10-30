RUSI su preuzeli kontrolu nad selima Rog i Gnatovka i ušli u severne delove Pokrovska, gde se bore za industrijsku zonu severno od ulice Nahimova.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Ukrajinski izvori navode da se priprema povlačenje jedinica iz Pokrovsko-Mirnogradskog okruga, dok se rezervne snage pregrupišu u pravcu Grišina.

Prema izveštajima sa terena, ruske snage su zauzele raskrsnicu puteva prema Grishinu i stigle do Zaporoškog hutora, čime su presekle deo komunikacionih linija ukrajinske vojske. U samom Pokrovsku vode se žestoke borbe severno od železničke pruge, u privatnom sektoru Dinaskog okruga. Razdaljina između ruskih jedinica na severu grada i snaga kod Zaporoškog hutora smanjena je na manje od jednog kilometra.

Pokrovsk - crazy battles



A scout of the 30th brigade of the "Center" group spotted two Ukrainian militants sitting in ambush position, rushed at them, firing a burst from an automatic rifle.

After that, the soldier hijacked a cart standing near the Ukrainian position and… pic.twitter.com/BEAsbdms9D — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 29, 2025

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se vode borbe i u Mirnogradu, gde se čiste objekti rudnika br. 5 i 6. Brojni vojni posmatrači ocenjuju da je probivanje gradske granice Pokrovska ključni trenutak u ovom sektoru fronta.

Ilustracija telegram rybar

Ukrajinski vrhovni komandant Oleksandr Sirski navodno je obavestio predsednika Volodimira Zelenskog da su rezerve iscrpljene i da je potrebno povlačenje, dok su pokušaji ubacivanja jedinica GUR-a ocenjeni u ruskim izvorima kao „akt očaja“.

Iako u narativu tokom tradicionalnog večernjeg obraćanja pričao drugu priču, Zelenski je, prema nepotrvđenim izveštajima, održao hitan sastanak o situaciji i razmatra evakuaciju trupa iz takozvanog „pokrovskog levka“.

Zelensky commented on the situation in Pokrovsk and Kupyansk, where heavy street fighting continues.



➖"The most difficult situation is now in the Pokrovsk direction. There, as in previous weeks, the intensity of combat actions is the highest, with a strong concentration of… pic.twitter.com/rdtWZYNd6F — -- GEROMAN -- time will tell - ? -- (@GeromanAT) October 29, 2025

ZAPOROŠKI SEKTOR

Na jugoistočnom delu fronta, ruska grupa trupa „Istok“ preuzela je kontrolu nad selom Višnjevo, potiskujući ukrajinske snage iz više utvrđenih položaja severno od Verbovog i Jegorovke. Prema ruskim izvorima, selo je zauzeto brzo, bez većih oštećenja, što ukazuje na slom otpora u tom delu linije.

Ilustracija telegram rybar

Ukrajinske jedinice još uvek brane uzvišenja severno od Višnjevog, između tog naselja i Novoaleksandrovke, ali se borbe šire prema Danilovki, gde su angažovani ruska avijacija i artiljerija. Osiguranje Višnjevog omogućava dalji prodor ka Pokrovsku sa juga, a prema analitičarima, teren u tom delu fronta više ne pruža značajne prirodne prepreke.

722/ The settlement of Danilovka.



Aviation operations of the 11th Guards Air Force and Air Defense Army against the AFU positions on the Vremevsky direction. pic.twitter.com/8Y8rRm33dT — Huligan (@Ghost132607472) October 29, 2025

HARKOVSKI SEKTOR

U oblasti Harkova nastavljene su borbe duž linije Sinelnikovo – Viljča – Liman, uz stalna artiljerijska dejstva i poplave terena koje otežavaju kretanje. U Vovčansku su ruske snage zauzele fabriku nameštaja i napreduju prema južnim kvartovima. Na levoj obali reke Volčje zauzeto je više zgrada i utvrđenih tačaka, uz napredovanje od 150 do 200 metara dnevno.

Na pravcu Ambarne – Otradnoje, ukrajinske formacije izgubile su više uporišta, dok su u oblasti Bologovke ruske jedinice zauzele oko 10 km² teritorije. Upotreba sistema TOS-1A „Solncepjok“ potvrđena je u zoni Dvurečnoje, gde su uništeni položaji 3. tenkovske brigade OSU.

Foto printskirn telegram vysokygovorit

SUMSKI I SEVERSKI SEKTOR

Na severu fronta, ruske jurišne i mornaričke jedinice grupe „Sever“ napreduju kroz šumovite oblasti kod Junakovke i Aleksejevke, uz stalnu podršku avijacije.

Na Severskom pravcu, ruske trupe su zauzele Fedorovku, Kuzminovku i Perejezdnoje, a borbe se vode u Zvanovki, gde su ukrajinski analitičari potvrdili rusko prisustvo.

ŠIRA SLIKA SUKOBA

Analitičari ocenjuju da trenutni raspored događaja pokazuje metodičan, ali postojan ruski pritisak duž cele linije fronta, posebno u Pokrovskom i Zaporoškom pravcu. Ukrajinski gubici i pritisak na komandne strukture doveli su do razmatranja delimičnog povlačenja trupa sa istoka.

Istovremeno, zapadni mediji prenose da se Velika Britanija priprema za moguće slanje instruktora i tehničkih timova u Ukrajinu, radi obuke i nadzora van borbenih zona. Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da je London spreman da pošalje ograničeni kontingent ako to bude deo šireg mirovnog procesa, dok su Bloomberg i The Telegraph naveli da Evropska unija ima sekundarnu ulogu, uglavnom finansijsku, u daljem razvoju situacije.

Oktobar se završava uz očiglednu promenu dinamike na frontu. Pokrovsk je pod ozbiljnim pritiskom, a mogućnost njegovog potpunog opkoljavanja sve je izvesnija. Napredovanje ruskih trupa na jugu i severu otvara prostor za dalju ofanzivu, dok ukrajinska komanda balansira između odbrane ključnih gradova i očuvanja svojih preostalih snaga.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć