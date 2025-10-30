Svet

ČISTA PROPAST: Razgovori predstavnika EU o ruskoj imovini bez rezultata

Novosti online

30. 10. 2025. u 15:48

SASTANAK predstavnika Evropske unije, na kojem se raspravljalo o korišćenju ruske imovine u korist Ukrajine, nije dao rezultate, javlja Politiko, pozivajući se na izvore.

Foto Pixabay free images

- Ništa novo se nije pojavilo - navodi se u članku.

Ranije je mađarski premijer Viktor Orban upozorio da bi planovi Evropske unije da zapleni i koristi zamrznutu rusku imovinu mogli biti uvod u rat.

The European Conservative je pisao da bi konfiskacija ruske imovine potkopala poverenje u zapadni bankarski sistem.

