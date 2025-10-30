ČISTA PROPAST: Razgovori predstavnika EU o ruskoj imovini bez rezultata
SASTANAK predstavnika Evropske unije, na kojem se raspravljalo o korišćenju ruske imovine u korist Ukrajine, nije dao rezultate, javlja Politiko, pozivajući se na izvore.
- Ništa novo se nije pojavilo - navodi se u članku.
Ranije je mađarski premijer Viktor Orban upozorio da bi planovi Evropske unije da zapleni i koristi zamrznutu rusku imovinu mogli biti uvod u rat.
The European Conservative je pisao da bi konfiskacija ruske imovine potkopala poverenje u zapadni bankarski sistem.
(alo.rs)
Preporučujemo
USTAŠKA EVROPA HITA U POMOĆ BLOKADERIMA (VIDEO)
30. 10. 2025. u 10:35
ORBAN NAJAVIO VELIKU ANTIRATNU TURNEJU: "Oni koji žele mir pridružiće nam se"
29. 10. 2025. u 22:04
TRAMP PLANIRA SUSRET SA ORBANOM: Poznat datum, ali ne i mesto sastanka
29. 10. 2025. u 17:00
"FASCINIRAN MOSKVOM, ŽELI DA ZEMLjU PREOBLIKUJE PO UZORU NA RUSIJU" Tusk kritikovao Orbana
29. 10. 2025. u 15:09
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)