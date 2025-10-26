LAVROV je rekao da rešenje sukoba u Ukrajini ne leži u pokušaju povratka teritorije ili spasavanja obraza političara u Kijevu, već rešavanja uzroka korena krize.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da rešenje sukoba u Ukrajini ne leži u pokušaju povratka teritorije, već rešavanja uzroka korena krize.

- Ključ za razumevanje kako efikasno okončati ovu situaciju mora biti rešavanje korenskih uzroka krize, a ne pokušaj povratka teritorije ili spasavanja obraza političara koji trenutno sede u Kijevu - istakao je Lavrov za mađarski Jutjub kanal Ultrahang.

Podsetio je da bi primarna briga onih koji sebe nazivaju šampionima demokratije trebalo da bude narod.

Ali umesto toga, Zapad optužuje Rusiju za "invaziju" Ukrajine i kršenje Budimpeštanskog memoranduma, dodaje on.

- Pre svega, priznali smo Ukrajinu na osnovu njene sopstvene Deklaracije o nezavisnosti i Ustava. Godine 1990. usvojena je Deklaracija o nezavisnosti, koja je govorila o nenuklearnoj, neutralnoj, nesvrstanoj državi koja priznaje prava svih nacionalnih manjina i tako dalje. I to je potom utvrđeno u ustavu zemlje - naveo je Lavrov.

On je napomenuo da Moskva priznaje upravo takvu Ukrajinu, ali se ona veoma razlikuje od sadašnje zemlje, kojom vlada "otvoreno nacistički režim".

Lavrov je naglasio da Moskva, uprkos zapadnim tvrdnjama o pravu Ukrajine da se pridruži NATO, drugačije vidi situaciju.

- Kada priznajemo neku zemlju, to je na osnovu onoga što ona kaže da jeste - zaključio je ruski ministar.

Lavrov je dodao da Moskva nesumnjivo priznaje nezavisnost Ukrajine, ali da su stanovnici regiona koji su postali deo Rusije bili izloženi "šokantnoj diskriminaciji" od Kijeva.

O pitanju teritorija

Na pitanje - da li bi ruska strana bila fleksibilna po pitanju teritorija, konkretno Donbasa, Hersona i Zaporožja.

- Sve se ovo razmatra u različitim formatima. Ruski predsednik Vladimir Putin redovno je pokretao ovo pitanje u svojim odgovorima na pitanja novinara, kao i tokom sastanaka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, slovačkim premijerom Robertom Ficom i svima ostalima koji su zainteresovani da bolje razumeju stav Rusije. Oni uvek imaju priliku da dođu i razgovaraju o pitanjima koja ih zanimaju - rekao je Lavrov.

On je napomenuo da sve stranke uvek imaju priliku da dođu i razgovaraju o ovim pitanjima.

Lavrov je naglasio da se ovo tiče istorijski ruskih zemalja.

- Nove teritorije koje ste pomenuli zapravo nisu 'nove' teritorije, već istorijske ruske zemlje. Da, nakon raspada Sovjetskog Saveza, one su se našle u okviru bivše ukrajinske sovjetske republike- objasnio je ministar.

