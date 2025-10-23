Svet

"UVEREN SAM U ODRŽAVANJE PREKIDA VATRE U POJASU GAZE": Rubio se sastao sa Netanjahuom u Jerusalimu

В.Н.

23. 10. 2025. u 23:58

Šef američke diplomatije Marko Rubio izrazio je uverenje da će ostati na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze, posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Jerusalimu.

УВЕРЕН САМ У ОДРЖАВАЊЕ ПРЕКИДА ВАТРЕ У ПОЈАСУ ГАЗЕ: Рубио се састао са Нетанјахуом у Јерусалиму

Foto: Tanjug

"Osećamo se samouvereno i pozitivno u vezi sa postignutim napretkom. Takođe imamo jasan pogled na izazove", rekao je Rubio u kratkoj izjavi za novinare zajedno sa Netanjahuom.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će Izrael izgubiti "podršku SAD" ako anektira Zapadnu obalu, u intervjuu za američki časopis Tajm koji je danas emitovan.

Upitan o planovima aneksije u intervjuu, za koji list navodi da je vođen telefonom 15. oktobra, Tramp je odgovorio da se to neće desiti.

"Neće se desiti jer sam dao reč arapskim zemljama" kao deo pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze, rekao je Tramp u emitovanom intervjuu.

Prema njegovim rečima, Izrael bi izgubio svu podršku SAD ako bi pripojio Zapadnu obalu.

Intervju je objavljen nakon što su potpredsednik SAD Džej Di Vens i Rubio, koji su večeras stigli u Izrael, izrazili negodovanje zbog odluke Kneseta da razmotri dva zakona usmerena na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnu obalu, palestinsku teritoriju koju Izrael okupira od 1967. godine.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!