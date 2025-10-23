"UVEREN SAM U ODRŽAVANJE PREKIDA VATRE U POJASU GAZE": Rubio se sastao sa Netanjahuom u Jerusalimu
Šef američke diplomatije Marko Rubio izrazio je uverenje da će ostati na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze, posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Jerusalimu.
"Osećamo se samouvereno i pozitivno u vezi sa postignutim napretkom. Takođe imamo jasan pogled na izazove", rekao je Rubio u kratkoj izjavi za novinare zajedno sa Netanjahuom.
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će Izrael izgubiti "podršku SAD" ako anektira Zapadnu obalu, u intervjuu za američki časopis Tajm koji je danas emitovan.
Upitan o planovima aneksije u intervjuu, za koji list navodi da je vođen telefonom 15. oktobra, Tramp je odgovorio da se to neće desiti.
"Neće se desiti jer sam dao reč arapskim zemljama" kao deo pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze, rekao je Tramp u emitovanom intervjuu.
Prema njegovim rečima, Izrael bi izgubio svu podršku SAD ako bi pripojio Zapadnu obalu.
Intervju je objavljen nakon što su potpredsednik SAD Džej Di Vens i Rubio, koji su večeras stigli u Izrael, izrazili negodovanje zbog odluke Kneseta da razmotri dva zakona usmerena na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnu obalu, palestinsku teritoriju koju Izrael okupira od 1967. godine.
(Kurir)
