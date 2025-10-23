"IZRAEL JE SUVERENA DRŽAVA" Ben Gvir: Poslanici Kneseta glasaju prema svom nahođenju

IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir je danas u objavi na platformi X upućenoj američkom predsedniku Donaldu Trampu napisao da je Izrael suverena i nezavisna država i da poslanici Kneseta glasaju prema sopstvenom nahođenju.

Objavu je napisao nakon jučerašnjeg preliminarnog glasanja u Knesetu o dva zakona kojima bi se anektirali delovi okupirane Zapadne obale, prenosi AP.

Krajnje desničarska stranka Ben Gvira, Ocma Jehudit glasala je za.

Tramp je rekao da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, a potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je bio u poseti Izraelu tokom glasanja, rekao je da je to "veoma glupo".

Ben Gvir je naglasio da ima veliko poštovanje prema Trampu, koga naziva najboljim američkim predsednikom prema Izraelu.

Poslanici izraelske desnice usvojili su juče u preliminarnom glasanju nacrt zakona o primeni izraelskog suvereniteta nad naseljima na Zapadnoj obali, uprkos protivljenju premijera Benjamina Netanjahua i njegove stranke Likud.

Zakon su podržale i ekstremno desne stranke Otzma Jehudit, Religiozni cionizam, kao i hašidska frakcija Agudat Jisrael iz sastava Ujedinjenog tora judaizma.

Nacrt zakona sada ide pred Odbor Kneseta za spoljne poslove i bezbednost, a da bi postao zakon, mora da prođe još tri čitanja.

Ben Gvir se, kako se čini, osvrnuo i na Trampove izjave za magazin "Tajm", u kojima američki predsednik navodi da bi mogao da izvrši pritisak na Izrael da oslobodi istaknutog palestinskog lidera Marvana Bargutija, koji se nalazi u izraelskom zatvoru.

Ben Gvir naziva Bargutija "odvratnim nacističkim ubicom odgovornim za krv mnogih civila, žena i dece" koji neće biti oslobođen i neće voditi Gazu.

Pregovarači Hamasa su nedavno, bezuspešno, pokušali da obezbede Bargutijevo oslobađanje u sporazumu o razmeni talaca i zatvorenika kojim su posredovale SAD.



