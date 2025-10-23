MAKRON PONOVO UZDRMAO VLADU: Obustavljanje penzijske reforme u Francuskoj najednom dovedeno u pitanje, vlada ponovo "visi o koncu"

Usred gužve oko Luvra, premijer Sebastijan Lekorni dobio je malo oduška, imajući u vidu da se pažnja javnosti okrenula u sasvim drugom pravcu. I, dok se narod bavio nestalom nacionalnom baštinom, penzijska reforma je otišla u drugi plan.

Foto: AP

Bili su izgleda u pravu francuski suverenisti kada su poručili da navodna suspenzija ove reforme neće biti do kraja sprovedena i da je sve to bilo samo mamac za socijaliste da podrže vladu Sebastijana Lekornija, a da će levičari na kraju ostati kratkih rukava. To se, ovih dana, u senci Luvra, kristališe.

Kao hladan tuš stuštila se izjava predsednika Emanuela Makrona da nema govora ni o odustajanju, ni o suspenziji penzijske reforme, već da je samo reč o "pomeranju u vremenu". Predsednik je ovu poruku poslao iz Ljubljane, gde se nalazio u zvaničnoj poseti. Istovremeno, Makron je pomenuo mogućnost referendumskog izjašnjavanja po ovom pitanju. To je pokrenulo lavinu reakcija u redovima opozicije.

Poruka šefa države ide potpuno u suprotnosti s onim što je obećao premijer Lekorni da bi pridobio socijaliste i izbegao ekspresno rušenje vlade pre samo nedelju dana. Analitičari procenjuju da Makron na ovaj način sada ponovo želi da preuzme kontrolu, iako je premijeru dao odrešene ruke pri sastavljanju vlade i kreiranju njene politike. Ocenjuje se da je ovom porukom šef države hteo da stavi do znanja da je penzijska reforma neophodna, i da se prethodnim manevrima samo dobijalo na vremenu u političkoj utakmici.

Referendum do sada nije pominjan, a ovaj novitet bi takođe mogao da bude kupovanje političkih poena, jer u stvarnosti bi to mogao da bude veliki izazov za vlast, imajući u vidu da je u javnosti u vreme proklamovanja reforme ogromna većina građana bila protiv reforme. Ni danas nije ništa bolje.

Posle svega, Sebastijan Lekorni je morao da gasi požar, porukom da je predsednik Makron na umu navodno imao samo godište za odlazak u penziju, a ne i celu reformu. Lider krajnjih levičara Žan Lik Melanšon ističe da je ponuda za suspenziju bila "politički mamac", vođa poslaničke grupe socijalista u skupštini Boris Valo zatražio je hitno pojašnjenje od vlasti, dok je liderka suverenista Marin Le Pen sve začinila porukom:

- Premijer suspenduje, predsednik demantuje, Francuzi više ne znaju ko vlada.

Sledeći potez bi trebalo da bude zvanično obrazloženje vlade na današnjem savetu ministara. Od odgovora će dobrim delom zavisiti i budućnost vlade.