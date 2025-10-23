UKRAJINSKI F-16 PRIMEĆEN S NEUOBIČAJENIM NAORUŽANJEM: Pored raketa, nosi i visokoprecizne bombe
LOVAČKI avion F-16AM ukrajinskih Vazdušnih snaga primećen je sa neobičnim arsenalom. Pored raketa klase „vazduh-vazduh“, bio je naoružan visokopreciznim bombama, saopšteno je na Telegram kanalu „Osvedomitelj“.
Na objavljenoj fotografiji vidi se da avion nosi rakete srednjeg dometa AIM-120, rakete kratkog dometa AIM-9H, kao i osam navođenih avio-bombi GBU-39.
Kako se ističe u tekstu, F-16 u Ukrajini obično koriste za presretanje dronova-kamikaza u okviru PVO odbrane.
Za napade na kopnene ciljeve, Oružane snage Ukrajine tradicionalno koriste sovjetske lovce Su-27 i MiG-29, kao i jurišne avione Su-25.
Ranije je objavljen video presretanja ruskog drona „geranj“ od strane lovca F-16. Raketa AIM-9M kojom je oboren dron košta oko 100 hiljada dolara.
sputnikportal.rs
