UKRAJINSKI F-16 PRIMEĆEN S NEUOBIČAJENIM NAORUŽANJEM: Pored raketa, nosi i visokoprecizne bombe

Predrag Stojković

23. 10. 2025. u 07:00

LOVAČKI avion F-16AM ukrajinskih Vazdušnih snaga primećen je sa neobičnim arsenalom. Pored raketa klase „vazduh-vazduh“, bio je naoružan visokopreciznim bombama, saopšteno je na Telegram kanalu „Osvedomitelj“.

Foto MoD Ukrajine

Na objavljenoj fotografiji vidi se da avion nosi rakete srednjeg dometa AIM-120, rakete kratkog dometa AIM-9H, kao i osam navođenih avio-bombi GBU-39.

Kako se ističe u tekstu, F-16 u Ukrajini obično koriste za presretanje dronova-kamikaza u okviru PVO odbrane.

Za napade na kopnene ciljeve, Oružane snage Ukrajine tradicionalno koriste sovjetske lovce Su-27 i MiG-29, kao i jurišne avione Su-25.

Ranije je objavljen video presretanja ruskog drona „geranj“ od strane lovca F-16. Raketa AIM-9M kojom je oboren dron košta oko 100 hiljada dolara.

sputnikportal.rs

