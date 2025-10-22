Svet

RJABKOV OBJASNIO: Čak iako SAD odbace predlog START-a – bezbednost Rusije će biti zagarantovana

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

22. 10. 2025. u 16:48

AGRESIVNA politika zemalja NATO-a primorava Rusiju da preduzme kompenzacione vojno-tehničke mere, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov.

Foto: Jutjub/DW News/Attitude Trending

„Pozivi na potpuno nuklearno razoružanje bez uzimanja u obzir trenutne vojno-političke situacije i bezbednosnih interesa nuklearnih zemalja su potpuno nerealni“, primetio je Rjabkov na sastanku na temu „Osnovi politike Ruske Federacije u oblasti neširenja nuklearnog oružja“, koji je organizovao Centar za energetiku i bezbednost uz podršku Fonda predsedničkih grantova.

Prema njegovim rečima, Rusija mora biti uverena u održivost odbacivanja neprijateljskog kursa od strane američke administracije.

On je dodao da Rusija neće dozvoliti da bude uvučena u skupu trku u naoružanju.
„Ako SAD odbace predlog Sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju (START-a), nastaće potpuni vakuum u oblasti ograničenja nuklearnog oružja i rastuća nuklearna pretnja“, ocenio je diplomata.

Istovremeno, on je konstatovao da će se Moskva izboriti sa tim.
„Čak i ako SAD odbace predlog START-a, bezbednost Rusije će biti zagarantovana“, poručio je Rjabkov.

(Sputnjik)

