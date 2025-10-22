RJABKOV OBJASNIO: Čak iako SAD odbace predlog START-a – bezbednost Rusije će biti zagarantovana
AGRESIVNA politika zemalja NATO-a primorava Rusiju da preduzme kompenzacione vojno-tehničke mere, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov.
„Pozivi na potpuno nuklearno razoružanje bez uzimanja u obzir trenutne vojno-političke situacije i bezbednosnih interesa nuklearnih zemalja su potpuno nerealni“, primetio je Rjabkov na sastanku na temu „Osnovi politike Ruske Federacije u oblasti neširenja nuklearnog oružja“, koji je organizovao Centar za energetiku i bezbednost uz podršku Fonda predsedničkih grantova.
Prema njegovim rečima, Rusija mora biti uverena u održivost odbacivanja neprijateljskog kursa od strane američke administracije.
On je dodao da Rusija neće dozvoliti da bude uvučena u skupu trku u naoružanju.
„Ako SAD odbace predlog Sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju (START-a), nastaće potpuni vakuum u oblasti ograničenja nuklearnog oružja i rastuća nuklearna pretnja“, ocenio je diplomata.
Istovremeno, on je konstatovao da će se Moskva izboriti sa tim.
„Čak i ako SAD odbace predlog START-a, bezbednost Rusije će biti zagarantovana“, poručio je Rjabkov.
(Sputnjik)
