Svet

"NE BIH VOLEO DA UZALUD TROŠIMO VREME..." Neodlučni Tramp bez odluke o susretu sa Putinom

Novosti online

22. 10. 2025. u 07:15

KONAČNA odluka u vezi sa susretom predsednika Rusije i SAD još nije doneta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp novinarima.

НЕ БИХ ВОЛЕО ДА УЗАЛУД ТРОШИМО ВРЕМЕ... Неодлучни Трамп без одлуке о сусрету са Путином

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- Ne bih voleo da uzalud trošimo vreme... Videćemo šta će se dogoditi. Zasad nismo doneli odluku - rekao je on.

Tramp je izjavio da će za dva dana objaviti „šta će biti dalje“ u vezi sa susretom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Predsednik SAD je takođe rekao da i dalje vidi šansu za prekid vatre između Ukrajine i Rusije.

Ipak, Tramp je priznao da susret sa Putinom u Budapešti ne bi bio „uzalud potrošeno vreme“.

Tramp je takođe rekao da bi ukrajinski konflikt mogao da dovede do Trećeg svetskog rata, ali da će sada biti regulisan, jer to žele i Putin i Vladimir Zelenski. Prema njegovim rečima, konflikt u Ukrajini ne utiče na SAD, jer se odvija preko okeana bez učešća američkih vojnika.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal