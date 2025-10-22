"NE BIH VOLEO DA UZALUD TROŠIMO VREME..." Neodlučni Tramp bez odluke o susretu sa Putinom

KONAČNA odluka u vezi sa susretom predsednika Rusije i SAD još nije doneta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp novinarima.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- Ne bih voleo da uzalud trošimo vreme... Videćemo šta će se dogoditi. Zasad nismo doneli odluku - rekao je on.

Tramp je izjavio da će za dva dana objaviti „šta će biti dalje“ u vezi sa susretom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Predsednik SAD je takođe rekao da i dalje vidi šansu za prekid vatre između Ukrajine i Rusije.

Ipak, Tramp je priznao da susret sa Putinom u Budapešti ne bi bio „uzalud potrošeno vreme“.

Tramp je takođe rekao da bi ukrajinski konflikt mogao da dovede do Trećeg svetskog rata, ali da će sada biti regulisan, jer to žele i Putin i Vladimir Zelenski. Prema njegovim rečima, konflikt u Ukrajini ne utiče na SAD, jer se odvija preko okeana bez učešća američkih vojnika.

(Sputnjik)