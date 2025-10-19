Svet

POSEBNA SEDNICA VLADE SRBIJE: Održaće se sutra u Leskovcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 13:45

VLADA Srbije na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom održaće sutra u Leskovcu posebnu sednicu u zgradi lokalne samouprave u tom gradu.

Foto: Nikola Skenderija

Posebna sednica počeće u 12.00 časova, a pre nje predviđeno je otvaranje vrtića "Vesela družina", najavljeno je iz vlade.

Posle posebne sednice u Narodnom muzeju u tom gradu biće predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026".

Ministarstvo kulture donelo je nedavno odluku da Leskovac postane nacionalna prestonica kulture u 2026. godini, pošto je u konkurenciji sa Suboticom, Somborom i Vrnjačkom Banjom osvojio najviše poena prema oceni stručne komisije.

Komisija je navela da Leskovac poseduje jedinstveno kulturno okruženje i bogatu turističku ponudu.

Tanjug

Svet

14. 10. 2025. u 13:06

