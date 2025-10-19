POSEBNA SEDNICA VLADE SRBIJE: Održaće se sutra u Leskovcu
VLADA Srbije na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom održaće sutra u Leskovcu posebnu sednicu u zgradi lokalne samouprave u tom gradu.
Posebna sednica počeće u 12.00 časova, a pre nje predviđeno je otvaranje vrtića "Vesela družina", najavljeno je iz vlade.
Posle posebne sednice u Narodnom muzeju u tom gradu biće predstavljen projekat "Leskovac - prestonica kulture 2026".
Ministarstvo kulture donelo je nedavno odluku da Leskovac postane nacionalna prestonica kulture u 2026. godini, pošto je u konkurenciji sa Suboticom, Somborom i Vrnjačkom Banjom osvojio najviše poena prema oceni stručne komisije.
Komisija je navela da Leskovac poseduje jedinstveno kulturno okruženje i bogatu turističku ponudu.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAGRADE TALENTOVANIM LESKOVČANIMA: Priznanja povodom Dana grada
08. 10. 2025. u 13:16
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)