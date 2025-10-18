Svet

ODLUKA JE PALA: Netanjahu se ponovo kandiduje

В. Н.

18. 10. 2025. u 22:52

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da će se ponovo kandidovati za premijera na predstojećim izborima.

ОДЛУКА ЈЕ ПАЛА: Нетанјаху се поново кандидује

Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

On je u gostovanju na izraelskoj televiziji Kanal 14 potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li namerava da se ponovo kandiduje.

Netanjahu, koji je i lider Likuda, najveće desničarske partije u Izraelu, funkciju premijera uz prekide obavlja od 1996. što njegov premijerski mandat od više od 18 godina čini najdužim u dosadašnjoj istoriji Izraela.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju