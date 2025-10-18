ODLUKA JE PALA: Netanjahu se ponovo kandiduje
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da će se ponovo kandidovati za premijera na predstojećim izborima.
On je u gostovanju na izraelskoj televiziji Kanal 14 potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li namerava da se ponovo kandiduje.
Netanjahu, koji je i lider Likuda, najveće desničarske partije u Izraelu, funkciju premijera uz prekide obavlja od 1996. što njegov premijerski mandat od više od 18 godina čini najdužim u dosadašnjoj istoriji Izraela.
(Alo)
