ŠPIGL: Samit u Mađarskoj biće pobeda za Orbana

SAMIT između ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa pomoći će mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da ojača svoj autoritet na međunarodnoj sceni.

Foto: EPA

To je objavio "Špigl".

- Jedno je jasno: to će biti politička pobeda za domaćina sastanka, Viktora Orbana, koji predvodi grupu zemalja u Evropi koje obuzdavaju pomoć Ukrajini - navodi se u tekstu.

Orban je ranije izjavio da je Mađarska jedina zemlja u Evropi koja je "ostala na putu ka miru".