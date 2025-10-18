ŠPIGL: Samit u Mađarskoj biće pobeda za Orbana
SAMIT između ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa pomoći će mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da ojača svoj autoritet na međunarodnoj sceni.
To je objavio "Špigl".
- Jedno je jasno: to će biti politička pobeda za domaćina sastanka, Viktora Orbana, koji predvodi grupu zemalja u Evropi koje obuzdavaju pomoć Ukrajini - navodi se u tekstu.
Orban je ranije izjavio da je Mađarska jedina zemlja u Evropi koja je "ostala na putu ka miru".
Preporučujemo
ORBAN OTKRIO NAJNOVIJE INFORMACIJE: Razgovarao sam sa Putinom...
17. 10. 2025. u 13:01
DVE NEDELjE OBUKE, PA NA FRONT: Više od 1.000 kubanaca bori se za Rusiju u Ukrajini
18. 10. 2025. u 22:00
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju
18. 10. 2025. u 20:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)