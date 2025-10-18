Svet

ŠPIGL: Samit u Mađarskoj biće pobeda za Orbana

Novosti online

18. 10. 2025. u 23:00

SAMIT između ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa pomoći će mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da ojača svoj autoritet na međunarodnoj sceni.

ШПИГЛ: Самит у Мађарској биће победа за Орбана

Foto: EPA

To je objavio "Špigl".

- Jedno je jasno: to će biti politička pobeda za domaćina sastanka, Viktora Orbana, koji predvodi grupu zemalja u Evropi koje obuzdavaju pomoć Ukrajini - navodi se u tekstu.

Orban je ranije izjavio da je Mađarska jedina zemlja u Evropi koja je "ostala na putu ka miru".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju