JEFTINE, POUZDANE I SPREMNE ZA DEJSTVO: Američka firma predstavila novu krstareću raketu dometa do 925 km (VIDEO)

KRATOS Defense je nedavno izneo u javnost raketu koju opisuje kao pristupačno sredstvo za precizne udare velikog broja, pod imenom Ragnarok LCCM.

Kompanija promoviše sistem kao odgovor na potrebu za jeftinim, masovno proizvedivim oružjem koje može da izvrši tačne udare po vrednim ciljevima bez trošenja višemilionskih sredstava.

Po ključnim podacima koje je Kratos objavio, Ragnarok ima taktički domet od oko 500 nautičkih milja, što je približno 925 kilometara, može da leti na visini do oko 35.000 stopa odnosno oko 10.700 metara, i krstari brzinom približnom 0,7 maha, što u velikim visinama znači redom oko 800 do 900 kilometara na čas.

Glavni aduti koje Kratos ističe su niska cena i modularni dizajn. U masovnoj proizvodnji od stotinak primeraka, cena po jedinici je procenjena na oko 150.000 dolara. Za poređenje, klasične krstareće rakete kao Tomahawk koštaju po jedan metak redom oko 1,5 miliona dolara, pa je razlika u ceni značajna.

Ragnarok nosi bojnu glavu od oko 36 kilograma, dovoljno za precizno uništenje tačno izabranih meta, i projektovan je da bude kompatibilan sa raznim nosačima, uključujući unutrašnje pregrade, spoljne nosače, paletizovane kontejnerske lansere, kao i da se integriše na bespilotne sisteme kao što je XQ-58 ValkyrieXQ-58 Valkyrie.

Tehnička rešenja su u skladu sa konceptom „attritable“ oružja, to jest sistema koji je dovoljno jeftin da se može koristiti u velikim serijama, i dovoljno sposoban da bude operativno relevantan. Telo rakete je od ugljeničnih kompozita radi smanjenja težine i povećanja čvrstoće, pogonski sklop je optimizovan za ekonomski režim krstarenja, a sklopiva krila omogućavaju kompaktno skladištenje i brzo raspoređivanje iz različitih nosača.

Kompatibilnost sa „standardnim“ nosačkim otvorima i paletnim sistemima olakšava integraciju na već postojeće platforme, uključujući i avione sa posadom, bespilotne letelice i potencijalno pomorske ili kopnene lanser konfiguracije.

U taktičkom smislu, Ragnarok se pozicionira za ulogu pruduciranja masovnih, sinhronizovanih udara. Ideja je da manji, jeftini projektili mogu da izvrše saturacione napade, da stvaraju izbor troškova pri donošenju odluka protivniku, i da omogućavaju „brojčano prevazilaženje“ sofisticovanijih, ali skupljih sistema odbrane. U tom smislu Ragnarok je srodan projektima koji su poslednjih godina dobili pažnju u SAD, poput Nortrop Grumanovog koncepta za jeftine krstareće hitce.

Međutim, realna efikasnost takvih sistema zavisi od više faktora koje treba uzeti u obzir. Prvo, podaci o performansama u operativnim uslovima nisu javno verifikovani.

Drugo, subsonični krstareći projektili sa malim teretom su osetljivi na modernu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, naročito ako im je omogućen domet i vreme za detekciju.

Treće, da bi ovaj koncept zaživeo u borbi, potreban je pouzdan lanac izviđanja i upravljanja ciljevima, to jest sensorska mreža i komunikacioni sistemi koji mogu da navode masu projektila ka odgovarajućim meta-lokacijama. Bez toga, rakete koje same traže mete ili lete unapred programiranim putevima imaju ograničenu vrednost protiv pokretnih, maskiranim ili duboko zaštićenim objektima.

Pored tehničkih i operativnih pitanja, tu je i ekonomski momenat. Cena od 150.000 dolara po primerku, ako se potvrdi u proizvodnji, predstavlja pomak u odnosu na klasične krstareće sisteme, ali masovna upotreba i dalje iziskuje ozbiljna proizvodna ulaganja i logistiku. Drugo, protivnik će takođe prilagoditi taktiku i povećaće kapacitete za elektronsku borbu, za aktivnu i pasivnu zaštitu, što može smanjiti udarni učinak i povećati trajnu cenu borbe.

Zaključno, Ragnarok je primer trenda u razvoju oružja, u kojem se težnja ka povoljnim jedinicama za masovne udare kombinuje sa agilnim privatnim razvojem i konceptima bespilotnog udruženog dejstva. Ako Kratos uspe da dostigne navedenu cenu i serijsku proizvodnju, ova raketa može postati važan element u arsenalu zemalja koje žele ekonomične opcije za dalekometne, precizne udare.

Međutim, važno je biti realan, jer sama cena ne znači automatsku borbenu superiornost. Potrebni su realni testovi u polju, integracija sa komandnim i senzorskim mrežama, i procena ranjivosti na protivmere pre nego što se može proceniti koliko će Ragnarok pomeriti ravnotežu u praksi.

