RASKOL U NATO? Holandske obaveštajne službe ograničile razmenu informacija sa SAD
HOLANDSKE obaveštajne službe AIVD i MIVD smanjile su razmenu informacija sa američkim partnerima, navodeći kao razlog političku situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama pod predsednikom Donaldom Trampom i zabrinutost zbog politizacije obaveštajnog sektora i poštovanja ljudskih prava, objavio je danas list "De Volkskrant".
Direktori AIVD-a Erik Akerbum i MIVD-a Piter Risink potvrdili su da su u saradnji sa CIA-om i NSA-om postali "selektivniji".
-Tačno je da ponekad više ne govorimo određene stvari, rekao je Risink u intervjuu za pomenuti list, dok je Akerbum dodao da se o svakom slučaju sada odlučuje posebno, preneo je NL tajms.
Obojica su naglasila da odnosi sa američkim agencijama ostaju "odlični", ali da je Holandija postala "kritičnija".
Prema njihovim rečima, holandske službe sve više jačaju evropsku saradnju u okviru mreže severnoevropskih obaveštajnih agencija, među kojima su Velika Britanija, Nemačka, Francuska, skandinavske zemlje i Poljska.
Kako su naveli, rat u Ukrajini i rastuća ruska pretnja ubrzali su te multilateralne inicijative.
Akerbum i Risink su upozorili i na rastuću sajber pretnju iz Rusije i Kine.
Prema njihovim navodima, ruske službe svake godine sprovode desetine uspešnih hakerskih napada u Holandiji, dok se Kina pojavljuje kao nova sajber "supersila", tehnološki napredna poput SAD.
Akerbum je posebno upozorio na "operacije bliskog pristupa" u Kini, tokom kojih može fizički ili bežično da se pristupi uređajima holandskih novinara, državnih službenika i zaposlenih u tehnološkim kompanijama.
Naveo je da kineske službe zatim koriste veštačku inteligenciju za analizu prikupljenih podataka.
-Ljudi moraju da budu svesni da su njihovi uređaji ranjivi, naglasio je Akerbum.
Tanjug
