OSUĐEN NA USLOVNO "PREŽIVLJAVANJE": Kako je francuski premijer Sebstijan Lekorni sačuvao fotelju u Matinjonskoj palati

KAO što se i očekivalo, iako je to bilo pod relativnom sumnjom, francuski premijer Sebastijan Lekorni uspeo je da sačuva fotelju.

ОСУЂЕН НА УСЛОВНО ПРЕЖИВЉАВАЊЕ: Како је француски премијер Себстијан Лекорни сачувао фотељу у Матињонској палати

AP Photo/Christophe Ena

Na izglasavanju (ne)poverenja vladi, nedostajalo je samo 18 glasova za njen pad. Dovoljno blizu, ali i dovoljno daleko.

Ponudom da se suspenduje penzijska reforma, Lekorni je "kupio" socijaliste, pa je samim tim i sačuvao funkciju. I pored toga, među umerenim levičarima, pa čak i republikancima, došlo je do disidentskih tonova, ali nedovljno da predsednik vlade i njegov kabinet padnu.

Zahteve za smenu vlade podneli su i krajnji levičari, i suverenisti. Oni s levog krila pridobili su 271 poslanika od 289 koliko je bilo potrebno u parlamentu sa 577 poslanika da se Lekorni pošalje u istoriju, a samim tim i verovatno izađe na vanredne parlamentarne izbore. Nacionalna desnica je, kasnije, na svoj zahtev, sabrala 144 glasa.

- Vratićete se pognute glave i smrknutog lica, izlazeći pred birače sa sramotom onih koji su kupovali vreme – poručila je liderka suverenista Marin Le Pen.

I pored toga što je Lekorni ostao u Matinjonu, socijalisti su bili jasni. To što su sada podržali Lekornija, ne znači da su mi dali blanko podršku. Sve što im bude smetalo u predloženom nacrtu budžeta, biće znak da podignu glas za rušenje vlade. Isto to će se dogoditi i ukoliko vlast bude pokušala da proceduralno eventualno uspori suspenziju penzijske refome koja treba da stupi na snagu praktično odmah, od 1. januara 2026. godine.

Istini za volju, sledbenici Oliveja Fora dobili su sve što su tražili, pa nije bilo razloga da seku granu na kojoj sede. Zadovoljili su ogroman broj svojih birača time što su, bar privremeno, uslov za odlazak u penziju vratili na 62 godine i 9 meseci, a pride su i obećali da više neće proguravati zakone bez glasanja u skupštini, što znači da će svaki dokument morati da prođe kroz žučnu raspravu i dobije poslanički aval.

Dobitnik je i Lekorni. Iako mu mandat i dalje visi o koncu, iako mora da vrši silne ustupke, za sada će ipak nastaviti da vrši funkciju za koju se odavno borio i za koju mu mnogi, čak i iz opozicije, priznaju da ima šlifa.

TRKA S VREMENOM

Rasprava o budžetu započeće 24. oktobra. Kreće, tad, trka s vremenom, da u 70 dana zasedanja skupštine bude usvojen ovaj dokument. Pod uslovom, naravno, da sve političke struje budu zadovoljne njegovim sadržajem, što će biti izuzetno teška misija.

