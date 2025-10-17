TRAMP ODUŠEVLJEN PUTINOVOM IDEJOM: Tunel do Aljaske? To je ideja vredna pažnje (FOTO)

Predsednik SAD Donald Tramp nazvao je ideju direktora Ruskog fonda za direktne investicije Kirila Dmitrijeva o izgradnji tunela između Rusije i Aljaske zanimljivom.

„Čuo sam za to, to je zanimljivo“, istakao je Tramp u Beloj kući.

Ranije je Dmitrijev predstavio plan za izgradnju tunela preko Beringovog moreuza, koji bi povezivao Rusiju i Aljasku i dodao da zahvaljujući modernim tehnologijama kompanije Boring, ovaj tunel bi mogao postati tunel „Putin-Tramp“, koji bi povezivao Evroaziju i Ameriku, po ceni manjoj od osam milijardi dolara, a mogao bi biti završen za manje od osam godina.

Podsetimo, u četvrtak su Tramp i Putin održali svoj osmi i najduži telefonski razgovor od početka drugog mandata američkog lidera. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izvestio je da je razgovor bio fokusiran na ukrajinsku krizu.

Američki lider je najavio nameru da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da je razgovarao sa Trampom i da su pripreme za samit počele i da su uveliko u toku.

