BOLTON SE IZJASNIO DA NIJE KRIV: Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD negirao da je nelegalno delio poverljive informacije
NAKON što se izjasnio pred sudijom, Bolton je pušten na slobodu bez kaucije.
Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće i nekada bliski saradnik Donalda Trampa, Džon Bolton, izjasnio se danas pred saveznim sudom da nije kriv povodom optužbi da je nelegalno delio poverljive informacije sa članovima porodice i čuvao tajne dokumente u svom domu u saveznoj državi Merilend, godinama nakon što je napustio državnu službu.
Optužnica ima 18 tačaka, a tereti ga da je dok je bio u Beloj kući (2018–2019) porodici slao mejlove sa poverljivim informacijama, kao i da je posedovao dokumenta označena kao "tajna" i "strogo poverljivo".
Kako prenosi Politiko, iako su neki očekivali spektakularno hapšenje, Bolton je sam došao u sud, nije bio uhapšen, a pušten je na slobodu bez kaucije, jer tužilaštvo nije tražilo pritvor.
Bolton je nosio tamno odelo i kravatu kada je ulazio u sudnicu u pratnji saveznih maršala.
- Vaše visočanstvo, nisam kriv - odgovorio je Bolton sudiji Timotiju Salivanu povodom optužbe.
Advokat Boltona Ejbi Lovel rekao je pre suđenja da Bolton nije nezakonito delio, niti da je sakrivao bilo kakve informacije.
(Kurir)
