Svet

EK: Nema prepreka - Putin može da poseti Budimpeštu

В. Н.

17. 10. 2025. u 13:28

EVROPSKE sankcije ne uključuju zabranu ruskom predsedniku i ministru spoljnih poslova da posećuju Evropsku uniju, tako da nema prepreka za putovanje ruskog lidera Vladimira Putina u Mađarsku, izjavila je Anita Hiper, portparol Evropske komisije.

ЕК: Нема препрека - Путин може да посети Будимпешту

Foto: Goran Čvorović

- Sankcije EU uključuju odluku o zamrzavanju imovine ruskog predsednika Vladimira Putina i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ali ne uključuju zabranu njihovog putovanja na teritoriju EU, tako da iz ove perspektive nema prepreka (za održavanje samita u Mađarskoj) - izjavila je ona.

Istovremeno, portparol Evropske komisije Olof Gil istakao je da dozvolu za prelet aviona ruskog predsednika kroz vazdušni prostor zemalja članica EU na putu ka Mađarskoj moraju dati vlade tih država.

Ranije je Tramp saopštio da je u telefonskom razgovoru sa Putinom postignut dogovor o skorom susretu u Budimpešti. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da će Moskva i Vašington bez odlaganja pristupiti pripremi nove runde razgovora dvojice lidera, što je ocenio kao „zaista veoma važan trenutak“.

(Sputnjik)

