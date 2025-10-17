Svet

SIJARTO SAOPŠTIO: Mađarska spremna da organizuje sastanak SAD-Rusija

Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 10:00

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da je Mađarska kao "ostrvo mira" spremna da ugosti planirani samit između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, napominjući da su pripreme već u toku.

Foto: Profimedia

-Mađarska se dosledno zalagala za mir od početka rata u Ukrajini. Jasno je da se ovaj rat ne može rešiti na bojnom polju i da se mir može postići samo pregovorima, napisao je šef mađarske diplomatije na Fejsbuku.

Zato je, kako je naveo, "dobra vest" da su američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin u stalnom kontaktu, a "još bolja vest" da će se uskoro ponovo sastati lično.

-Mađarska, kao ostrvo mira, spremna je da održi samit i sve će biti spremno da predsednici vode uspešne razgovore, omogućavajući povratak mira u Evropu. Kasno sinoć sam razgovarao telefonom sa zamenikom američkog državnog sekretara Kristoferom Landauom i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom i započeli smo pripreme za samit, rekao je Sijarto.

Tanjug

