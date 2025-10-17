DIREKTOR RUSKE SVR: Isporuku "tomahavka" shvatićemo kao neprijateljski korak
DIREKTOR Spoljnoobaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da bi Moskva isporuke krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini shvatila kao neprijateljski korak, koji bi „značajno povećao rizike po globalnu bezbednost“.
Prema njegovim rečima, pitanje isporuka tih raketa delimično je razmatrano tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa.
Nariškin je takođe rekao i da se Zapad nije rastao sa „bezumnim“ snom o strateškom porazu Rusije. Takođe je napomenuo i da je cilj Zapada ujedno i suzbijanje razvoja Zajednice nezavisnih država (ZND).
On je ukazao da u Evropi deluje „partija rata“ koja ne želi mir i bezbednost na kontinentu, dok se istovremeno beleže pokušaji pojedinih zapadnih država da isprovociraju dezintegracione procese u okviru ZND.
sputnikportal.rs
