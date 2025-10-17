DIREKTOR Spoljnoobaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da bi Moskva isporuke krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini shvatila kao neprijateljski korak, koji bi „značajno povećao rizike po globalnu bezbednost“.

Foto Vikipedija/US NAVY

Prema njegovim rečima, pitanje isporuka tih raketa delimično je razmatrano tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Nariškin je takođe rekao i da se Zapad nije rastao sa „bezumnim“ snom o strateškom porazu Rusije. Takođe je napomenuo i da je cilj Zapada ujedno i suzbijanje razvoja Zajednice nezavisnih država (ZND).

On je ukazao da u Evropi deluje „partija rata“ koja ne želi mir i bezbednost na kontinentu, dok se istovremeno beleže pokušaji pojedinih zapadnih država da isprovociraju dezintegracione procese u okviru ZND.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta