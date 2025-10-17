Svet

DIREKTOR RUSKE SVR: Isporuku "tomahavka" shvatićemo kao neprijateljski korak

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 09:16

DIREKTOR Spoljnoobaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da bi Moskva isporuke krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini shvatila kao neprijateljski korak, koji bi „značajno povećao rizike po globalnu bezbednost“.

ДИРЕКТОР РУСКЕ СВР: Испоруку томахавка схватићемо као непријатељски корак

Foto Vikipedija/US NAVY

Prema njegovim rečima, pitanje isporuka tih raketa delimično je razmatrano tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Nariškin je takođe rekao i da se Zapad nije rastao sa „bezumnim“ snom o strateškom porazu Rusije. Takođe je napomenuo i da je cilj Zapada ujedno i suzbijanje razvoja Zajednice nezavisnih država (ZND).

On je ukazao da u Evropi deluje „partija rata“ koja ne želi mir i bezbednost na kontinentu, dok se istovremeno beleže pokušaji pojedinih zapadnih država da isprovociraju dezintegracione procese u okviru ZND.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 12

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGROMAN POŽAR U LONDONU: Gasi ga oko 100 vatrogasaca
Svet

0 2

OGROMAN POŽAR U LONDONU: Gasi ga oko 100 vatrogasaca

U LONDONU je izbio požar u prodavnici skijaške opreme i gasi ga oko 100 vatrogasaca, saopštila je Londonska vatrogasna brigada (LVB) i dodala da je vatrogasnim ekipama bilo potrebno više od tri sata da stave plamen pod kontrolu u prodavnici i radionici iza nje.

17. 10. 2025. u 09:24

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti

TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti