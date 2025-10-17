TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti

PRIPREME za novi samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji bi na američku inicijativu mogao da se održi u Budimpešti, počeće telefonskim razgovorom šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji bi mogao da se održi u narednim danima, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, nakon telefonskog razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Prema njegovim rečima, inicijalna faza razgovora odnosiće se na organizaciju susreta na visokom savetničkom nivou, koji bi trebalo da bude održan sledeće nedelje, prenosi ruski Interfaks. On je dodao da će se u narednim danima razmatrati detalji mogućeg susreta predsednika Putina i Trampa, a datum samita biće poznat "kako se bude odvijao rad predstavnika dve strane".

Tramp je, kako navodi Ušakov, nakon razgovora potvrdio da bi susret lidera dve zemlje mogao da se održi u Mađarskoj, ukoliko pregovori visokih predstavnika budu uspešno obavljeni. Ušakov je rekao da je Putin u telefonskom razgovoru sa Trampom naglasio zainteresovanost Moskve za mirno rešenje ukrajinske krize putem političkog dijaloga. Putin je, kako je dodao, ponovio stav da moguća isporuka američkih raketa "Tomahavk" Ukrajini neće promeniti situaciju na frontu, ali da će naneti "ozbiljnu štetu odnosima dve zemlje, kao i izgledima za mirno rešenje".

Ušakov je dodao da je Tramp tokom razgovora istakao da bi završetak sukoba u Ukrajini otvorio ogromne mogućnosti za razvoj ekonomskih odnosa između SAD i Rusije.

- Jedan od ključnih stavova američkog predsednika bio je da bi mir u Ukrajini otvorio, kako je rekao, kolosalne mogućnosti za jačanje ekonomske saradnje dve zemlje - naveo je Ušakov. Naveo je i da je tokom razgovora s Trampom, ruski predsednik istakao da Oružane snage Rusije imaju potpunu stratešku inicijativu duž cele linije fronta u Ukrajini. On je dodao da ukrajinska strana, u ovim uslovima, pribegava "terorističkim metodama, gađajući civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu", na šta Rusija, prema njegovim rečima, mora da odgovori.

Ušakov je rekao i da je Putin je tokom razgovora pohvalio i angažovanje prve dame Sjedinjenih Država Melanije Tramp na humanitarnom pitanju povezivanja ruske i ukrajinske dece sa njihovim porodicama. Prema njegovim rečima, Putin je tokom razgovora čestitao Trampu na napretku u normalizaciji situacije u Gazi i ponovio stav Moskve u korist sveobuhvatnog bliskoistočnog rešenja utemeljenog na međunarodno priznatom pravnom okviru, koje bi garantovalo stabilan mir narodima regiona. Ušakov je naveo da su lideri, govoreći o odnosima naroda SAD i Rusije, podsetili na istorijsku bliskost tokom Drugog svetskog rata i ocenili da sadašnji odnosi ne odražavaju taj duh saradnje. Prema njegovim rečima, inicijativa za razgovor potekla je iz Moskve. Tramp je nakon razgovora na društvenim mrežama naveo da je postignut "ogroman napredak" u ukrajinskom pitanju i da su se Rusija i SAD složile da sledeće nedelje uspostave kontakte na nivou visokih savetnika.

Predloženo je da sastanak predsednika Putina i Trampa bude održan u Budimpešti, predvođen američkom delegacijom s državnim sekretarom Markom Rubijem.

